Украина войдет в зону платежей в евро, Кабмин утвердил законопроект: заменят ли гривню на валюту ЕС

Кабинет министров одобрил законопроект о выполнении Украиной требований Евросоюза (ЕС) для присоединения к системе европлатежей (SEPA). Таким образом, после того, как будут пройдены все необходимые процедуры, Украина может войти в зону платежей в евро. Впрочем, это не будет означать перехода страны на евровалюту – речь идет исключительно о банковских платежах. Однако вступление в SEPA позволит продвинуться на пути евроинтеграции и может снизить комиссии за денежные переводы между Украиной и странами ЕС.

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Об одобрении законопроекта сообщили в самом правительстве. Там уверяют, что присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами:

очень быстро;

без дополнительных комиссий;

по четко установленным правилам.

"Правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)". ... Цель законопроекта – приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA", – говорится в сообщении.

Напомним, зона SEPA предусматривает единый подход к банковским платежам в евро, в частности, в ней полностью ликвидированы различия между внутренними и внешними операциями в евровалюте. В основном это касается обычных банковских переводов и использования платежных продуктов на смарт-устройствах.

Так, SEPA была создана в 2007 году после соответствующего решения Европарламента. Система позволяет производить платежи с помощью одного банковского счета во всех странах ЕС.

Предполагается, что вхождение в зону SEPA позволит Украине активизировать евроинтеграцию. Среди прочего это может снизить стоимость денежных переводов между Украиной и странами ЕС, упростит вход украинского бизнеса на рынки Евросоюза, а также позволит финансовым компаниям уменьшить количество технических решений для работы на европейских рынках.

Налоговики получат доступ к информации о банковских счетах и ​​сейфах граждан

Как рассказали в правительстве, проект закона предусматривает, в частности, создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. В него, отмечается, будут вноситься сведения о:

дате открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного, другого счета/электронного кошелька;

виде и номер счета, содержащий номер IBAN;

ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;

данных об учреждении, в котором открыт счет или сейф;

номере и дате договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа – дате начала и срока действия, дата прекращения договора, данных о лицах, имеющих доступ к индивидуальному банковскому сейфу.

При этом подчеркивается: сведения о движении и остатках средств по счетам граждан и содержании сейфа в реестр передавать не будут. Также законопроект не предусматривает каких-либо ограничений или задержек в проведении финансовых операций физическими лицами в связи с введением реестра.

Администратором же реестра предлагается определить Государственную налоговую службу (ГНС). Что, отмечают аналитики Судебно-юридической газеты, позволит налоговикам получить доступ к информации о банковских счетах и ​​сейфах украинцев.

"Государственная налоговая служба будет выступать держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц. Она будет получать информацию от банков. Таким образом, фактически налоговики получат доступ к банковской тайне", – говорится в материале.

Что еще прописано в законопроекте Кабмина

Помимо этого, отметили в Кабмине, одобренный законопроект будет предусматривать создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований. Его также будет администрировать ГНС.

Также, утверждается, документ должен усовершенствовать процедуру верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизме применения мер воздействия за ряд проступков. В частности:

неподачу;

несвоевременное представление;

представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр.

Также будут внедрены "эффективные, сдерживающие и пропорциональные санкции" за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства. А кроме того, будет:

Создан механизм обличителей в сфере финмониторинга и их защиты.

Расширен перечень специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга.

Не допускаться к управлению и/или контролю над специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступники или их соучастники либо сообщники.

Украина не будет переходить на евро

В то же время, вхождение Украины в зону платежей в евро не будет означать переход замену гривни на евровалюту. Также этого не будет означать потенциальный переход на евро в качестве курсообразующей валюты.

Как рассказал председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь не идет. А скупать валюту в надежде запастись ею перед изменениями не стоит.

"Точно речь не идет об отказе от гривни. Так что гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – объяснил банкир.

Также не ожидают отказа Украины от гривни ради евро и аналитики "Минфина", которые ранее объясняли: в таком случае страна утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее же время Нацбанк обсуждает с рынком переход на евро в качестве курсообразующей валюты. Однако предпосылок для того, что он произойдет в ближайшее время нет.

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