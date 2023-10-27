Украинцам рассказали, каким будет курс доллара в ноябре: чего ожидать

В банковском секторе ожидают подорожания наличного доллара в ноябре. Правда, несущественного – до 38-39 грн. На текущей же неделе стоимость американской валюты ожидалась в районе 37,5-38,5 грн – и этот прогноз, кстати, сбылся.

О том, какой будет ситуация в ноябре, OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом ситуация на валютном рынке главным образом, будет зависеть от планов НБУ по расширению коридора возможных колебаний на межбанке.

"На фоне стабильной экономической ситуации, дальнейшие шаги регулятора по либерализации рынка могут несколько повлиять на процесс курсообразования. Межбанковский и наличный курс будут меняться несколько активнее, но это могут быть движения как вверх, так и вниз (в зависимости от соотношения спроса и предложения), однако не слишком резкие", – объяснил банкир.

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Каким будет официальный курс в понедельник

На выходных (28-29 октября) в Украине будет действовать официальный курс доллара за 27 октября. Он составляет 36,5 грн.

А вот на 29 октября Нацбанк снизил его. При чем, сразу на 8 коп. – до 36,42 грн.

Как менялся курс за неделю

За рабочую неделю же курс наличного доллара в украинских банках изменился – хотя и несущественно. Так:

утром 23 октября (понедельник) там его выставили на среднем уровне 37,5/38,15 (покупка/продажа);

вечером 27 октября (пятница) он составляет в среднем 37,55-38,05 грн.

Таким образом, в покупке валюта подорожала на 5 коп. Однако в продаже подешевела на 15 коп.

Официальный курс же снизился – хотя и также несущественно. 23 октября он составлял 36,54 грн, что на 4 коп. ниже курса 27 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем ряд категорий украинцев могут обязать декларировать покупку иностранной валюты, в т.ч., долларов – соответствующий законопроект №9457 поддержали в антикоррупционном комитете Верховной Рады. Речь, в частности, о чиновниках, депутатах и судьях.

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