В Украине отменят 50 копеек: что будет вместо них

Нацбанк намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

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Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил:

Парламент уже получил предложения о переменовании копеек в шаги.

Поддержка этой идеи среди нардепов есть.

"Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой наступило, наконец-то нельзя будет остановить. ... 50 копеек мы должны будем еще некоторое время отчеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Тем не менее, его начнут разрабатывать сразу после решения Верховной Рады о переименовании монет.

"Как только парламент примет решение, мы сразу начнем процесс подготовки соответствующего дизайна. Уже сегодня творческое сообщество так отозвалось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", – рассказал глава НБУ.

Почему копейки хотят переименовать

Ранее в Нацбанке объяснили, что инициируют переименование монет для восстановления исторической справедливости. А также:

содействия дерусификации;

возрождения национальных традиций в денежном обращении Украины.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, удельно украинское, слово для определения мелких монет – это слово "шаг", – сообщили там.

При этом подчеркивается: название "шаг" – древнего украинского происхождения. Оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинской денежной цифре (с XVI – XVII вв.).

Кроме того, рассказали в НБУ, во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием "шаг". Что было закреплено на законодательном уровне.

Сколько копеек будет в 1 шаге

В то же время в регуляторе отметили: соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1. То есть переоценка монет не состоится.

При этом подчеркивается: в будущем Национальный банк намерен разработать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов". А также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

Обмен копеек на шаги не будут проводить

Вместе с тем в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

"Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Постепенный ввод в обращение монет, номинированных в шагах, в рамках планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике" , – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время в Украине не будут менять дизайн монет 1 и 2 грн. Несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, сейчас он поставлен на паузу. Впрочем, в Нацбанке ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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