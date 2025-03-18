Украинцам рассказали, что будет с монетами 1 и 2 грн: к чему готовятся в НБУ

В ближайшее время в Украине не будут менять дизайн монет 1 и 2 грн. Несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, сейчас он поставлен на паузу. Впрочем, в Нацбанке ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил: в 2021 Нацбанк начал готовить изменение дизайна монет, поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. Мы тогда сформировали рабочую группу – это была группа не только сотрудников Национального банка, но и представителей этих ассоциаций – провели фокус-группы и начали обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух. Но к сожалению полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал Шабан.

При этом он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

В то же время, отметим, НБУ регулярно выпускает памятные монеты, посвященные различным событиям и явлениям. В частности, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию.

Также, среди прочих, в оборот была введена памятная монета "Держим строй!". Ее номинал – 5 грн. Монета посвящена несокрушимости украинских военных, которые защищают Родину, а также единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Выводу подлежат копейки различных номиналов.

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