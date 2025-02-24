В Украине появились новые 5 грн: как выглядят. Фото

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Держим строй!". Ее номинал – 5 грн. Монета посвящена несокрушимости украинских военных, которые защищают Родину, а также единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монету отчеканили к третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Материал – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 50 000 штук в сувенирном паковании.

"Держим строй!" – этот призыв понятен и отзывается в сердце каждого украинца. Война продолжается, борьба продолжается. Сотни тысяч героев и героинь стоят на защите Украины – не без страха. Это наш осознанный выбор, непростой, но единственно возможный. Ведь есть только один способ повлиять на ход событий – сделать все от нас зависящее, чтобы из десятков сценариев реальным стал именно наш: суверенная и независимая Украина. Навсегда", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевая сторона монеты) изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезуб.

На реверсе (обратной стороне) изображены воины, которые идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись "Дердим строй", а также стилизованные изображения военной техники.

"За спинами воинов – надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий. Которые ежедневно работают, помогают и донатят ради общей победы", – рассказали в НБУ.

Где можно купить новые 5 грн

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 25 февраля 2025 года. А также у банков-дистрибьюторов:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

Таскомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Выводу подлежат копейки различных номиналов.

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