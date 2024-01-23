Украинцам рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшие дни: как будут действовать банки

В ближайшие дни курс наличного доллара в банках будет находится – с некоторыми изменениями – на текущих позициях. Ожидается, что до конца рабочей недели (26 января) он будет в пределах коридора купли и продажи 37,15-38,65 грн. Вечером же 23 января банки покупают доллар в среднем по 37,55 грн, а продают по 38,15 грн.

Видео дня

О том, что будет происходить с курсом, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках же курс будет находится на уровне 37,2-38,6 грн. Вечером 23 января они определили среднюю стоимость валюты в 38,07/38,17 грн (покупка/продажа).

При этом он подчеркнул: разница же между курсами покупки и продажи не превысит 20-25 коп. Однако в районах с низкой конкуренцией между обменниками "часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 грн".

В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что по всем признакам, в последнюю неделю января на валютном рынке будет царить определенное спокойствие. Дело в том, что, по его словам:

благодаря активному участию НБУ на межбанке через валютные интервенции удастся погасить избыточный спрос и установить определенный баланс с предложением;

нет признаков или предпосылок к резкому снижению курсовых показателей.

"Любые изменения будут ежедневными и разновекторными. Т.е. в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться. Однако стоимость валюты не будет падать в пропасть и не будет вторгаться в "облака". Общая ситуация на валютном рынке будет "вменяемой": любые негативные явления будут маловероятными ,а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – отметил банкир.

Что сделал с курсом НБУ

Нацбанк же на 24 января выставил официальный курс доллара на уровне 37,45 грн. Впервые за достаточно большое время не изменив его по сравнению с предыдущим: сегодня действует такой же.

В целом же, объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!