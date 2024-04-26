Украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшее время: стоит ли скупать валюту

В Украине ожидается рост курса доллара – однако контролируемый. По прогнозам банковского сектора, стоимость нацвалюты будет стремиться к уровню, заложенном в госбюджете Украины на конец 2024 года – 40,7 грн/доллар. Соответственно, скупать доллары сейчас, в надежде обогатиться на них через некоторое время, смысла нет.

Об этом OBOZ.UA рассказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. Он отметил:

в течение января-марта курс доллара к гривне вырос в среднем на 2,6% – "с 38 грн по состоянию на 1 января до 38,99 грн на 1 апреля";

это составляет почти треть от запланированной годовой девальвации – "7% от стартового курса на начало 2024 года".

По словам Мамедова, в условиях, когда бюджетные прогнозы будут совпадать с реальным положением дел, дальнейшая девальвация гривны может составить еще 4,4%. А до конца года курс национальной валюты "теоретически будет снижаться малозаметными темпами – в среднем на 0,5% в месяц, ориентировочно на 0,19 грн".

"Понимаем, что рынок жив. Однако режим "управляемой гибкости", введенный регулятором, успокаивает любые проявления немотивированного роста валютных курсов, насыщая спрос из-за активных валютных интервенций на межбанке", – сказал банкир.

Какой курс сейчас

Вечером же 26 апреля украинские банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 39,45/39,9 грн (покупка/продажа).

Обменники же покупают валюту в среднем по 39,5 грн. Продают – по 39,94 грн.

Доллара по 50 грн не будет

В свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.

При этом он подчеркнул: нынешние курсовые колебания на самом деле незначительны. Они не превышают 1%.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

В то же время он отметил, что курс доллар-гривня не стоит на месте уже несколько месяцев. Стоимость украинской валюты колеблется постоянно, и Национальный банк пытается приучить население, что курс не является фиксированным, и его колебания – это нормальная ситуация.

"Все происходящее сейчас с курсом, все происходящее на межбанковском рынке – это все абсолютно под контролем Национального банка. Надо понимать, что к концу войны курс – контролируемый, просто он не в одной точке, а колеблется. И сейчас Национальный банк выполняет две задачи: во-первых, пытается приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, что де-факто меньше 1%; во-вторых, постепенно приводит курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар – объяснил Фурса.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что в мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. При чем, в большей степени это затронет курс в продаже.

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