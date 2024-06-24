Украинцам рассказали, что будет с долларом до конца лета: чего ожидать от банков и обменников

Летом 2024 года девальвация гривни будет почти нулевой, а колебание курса доллара будет происходить в пределах коридора 40-41 грн. Причем даже несмотря на повышение тарифов на электроэнергию, ожидаемое июльское увеличение акцизов на топливо и возможные сложности в работе бизнеса из-за перебоев с энергоснабжением.

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Об этом сообщил председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Он отметил: во втором полугодии ускорение инфляции может составить максимально до 6%.

"Нацбанк является главным игроком на валютном рынке: сейчас действует режим "управляемой гибкости", который делает невозможным резкий обвал гривны. Кроме того, согласно прогнозам регулятора, до конца года ситуация в украинской экономике не будет выбиваться за пределы ранее озвученных прогнозов", – говорится в сообщении.

Банки не остановят работу из-за перебоев во светом

В то же время Мамедов подчеркнул: более 70% банковских отделений подключены к системе Power Banking. Что дает гражданам возможность:

беспрепятственно пользоваться всеми банковскими сервисами;

получать весь спектр услуг.

Кроме того, сейчас почти отсутствуют проблемы с работой банкоматов, а также с расчетом банковских карт в магазинах. Поэтому потребности в снятии всей суммы с карточек не существует – ведь "наличные средства нужны только на случай форс-мажоров, но в эквиваленте до 10% от имеющихся средств на карте".

Что будет с долларом до конца июня

В целом же банковский сектор ожидает, что 24 по 30 июня стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 40-41,2 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

Кроме того, отметил банкир, разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках и 30-50 коп. в обменниках. Разница курсов продаж:

10-20 коп. в банках;

30-50 коп. в обменниках.

"На валютном рынке будет наблюдаться периодическое изменение векторов: после периода роста курсов наступит период их понижения и наоборот. Однако предполагаем, что курс не выйдет за пределы 2% недельного колебания. Да и вообще валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, предполагающих, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: в целом, ситуация на валютном рынке будет развиваться согласно режиму "управляемой гибкости". То есть в системе "частых, но прогнозируемых и неугрожающих изменений".

Как сообщал OBOZ.UA, за выходные же курс наличного доллара в Украине практически не изменился. Причем как в банках, так и в обменниках.

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