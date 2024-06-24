Банки и обменники "зафиксировали" курс: сколько теперь стоит доллар

За выходные курс наличного доллара в Украине практически не изменился. Причем как в банках, так и в обменниках.

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К примеру, банки в полдень понедельника 24 июня определили стоимость американской валюты в средние 40,4/40,85 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дешевле в продаже, чем вечером пятницы 21 числа, но осталось на прежнем уровне в покупке.

Обменники же выставили курс в средние 40,38/40,88 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. дешевле в покупке, чем перед выходными;

на 3 коп. в продаже.

Что будет с курсом до конца недели

В целом же, банковский сектор ожидает существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, с 24 по 30 июня стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

Кроме того, отметил банкир, разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках и 30-50 коп. в обменниках. Разница курсов продаж:

10-20 коп. в банках;

30-50 коп. в обменниках.

"На валютном рынке будет наблюдаться периодическое изменение векторов: после периода роста курсов наступит период их понижения и наоборот. Однако предполагаем, что курс не выйдет за пределы 2% недельного колебания. Да и вообще валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, предполагающих, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: в целом, ситуация на валютном рынке будет развиваться согласно режиму "управляемой гибкости". То есть в системе "частых, но прогнозируемых и неугрожающих изменений".

Как сообщал OBOZ.UA, до конца же 2024 года в Украине ожидается заметное подорожание курса доллара, однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

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