Обменники готовятся менять курс доллара с понедельника: чего ожидать украинцам

На новой неделе банковский сектор ожидает существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, с 24 по 30 июня стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Вечером же 21 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,4/40,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,39/40,91 грн.

Видео дня

О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

Кроме того, отметил банкир, разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках и 30-50 коп. в обменниках. Разница курсов продаж:

10-20 коп. в банках;

30-50 коп. в обменниках.

Разница же между курсами межбанка и наличного рынка, отмечается, составит в среднем 30-50 коп. А курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% в неделю.

"На валютном рынке будет наблюдаться периодическое изменение векторов: после периода роста курсов наступит период их понижения и наоборот. Однако предполагаем, что курс не выйдет за пределы 2% недельного колебания. Да и вообще валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, предполагающих, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: в целом, ситуация на валютном рынке будет развиваться согласно режиму "управляемой гибкости". То есть в системе "частых, но прогнозируемых и неугрожающих изменений".

Как сообщал OBOZ.UA, до конца же 2024 года в Украине ожидается заметное подорожание курса доллара, однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!