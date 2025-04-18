Украинцам рассказали, будут ли повышать налоги в 2025 году: к чему готовиться

В ближайшее время в Украине не планируют повышать налоги. Вместо этого Министерство финансов сосредоточено на подготовка бюджетной декларации на 2026-2028 годы, которая будет реакцией правительства на те или иные риски фискального характера.

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Об этом во время "Часа правительства" в Верховной Раде сообщил глава министерства Сергей Марченко. Он отметил: также в 2025 году не ожидается повышение расходов госбюджета.

"Никаких планов по фискализации мы не планируем. Поднятия расходов не предполагаем", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркнул Марченко, в министерстве не только понимают, какие финансовые вызовы стоят перед Украиной в 2025 году, но и знают как действовать в сложившихся обстоятельствах. Что же касается 2026 года, то, по словам министра, в настоящее время идет подготовка к различным вариантам развития ситуации.

При чем, отметил он, любые варианты развития событий подразумевают действия как в условиях военного положения, так и после его отмены. Ведь, считает министр, к послевоенным условиям также нужно быть готовыми.

"Мы понимаем и в этом году реагируем на те риски, которые уже материализовались, и у нас есть ответ на эти вопросы. По финансированию на 2026 год. Это не является "секретом Полишинеля" – сейчас мы активно работаем над тем, чтобы мы имели ответы на любые варианты развития событий", – заверил Марченко.

Украинцы обязаны заплатить налоги за автомобили

В то же время, продажа гражданами легковых автомобилей в Украине облагается налогом – за исключением первой реализации в году. Это означает, что украинцы, продающие в год 2 и более машин, должны отдать государству часть суммы в качестве налога. При этом сама ставка зависит от ряда параметров. К примеру:

реализация второго легкового авто в году облагается 5%-ным налогом на доходы физлиц;

для третьей и каждой последующей продажи ставка вырастет сразу до 18%.

Такие же ставки распространяются не только на легковики. Они также касаются:

мотоциклов;

мопедов.

"В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда – доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи. Но не ниже (по выбору плательщика) среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или рыночной стоимости, определенной по закону", – рассказали в Госналоговой службе.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, украинцы должны платить налог за свою недвижимость. Однако не все – только владельцы больших квартир и домов. В частности, "большими" считаются квартиры площадью от 60 квадратов (в расчете на одного владельца).

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