Украинцы обязаны заплатить налоги даже за старые квартиры: налоговики озвучили ставки

В Украине до 1 июля налоговики разошлют квитанции для уплаты налога на недвижимость. Его должны заплатить владельцы больших квартир и домов. При этом "большими" считаются квартирами площадью от 60 квадратов (в расчете на одного владельца).

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в одной из областей. Платить нужно за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья. Норма жилья составляет:

для квартир (независимо от количества) – 60 квадратов;

для домов – 120 квадратов;

если есть дом и квартира – 180 кв.

"Налоговое/налоговые уведомления-решения об уплате суммы/сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и соответствующие платежные реквизиты, определенные в абзаце первом п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 НКУ, направляемые налогоплательщику, должны содержать по каждому из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в частности, но не исключительно, информацию об адресе местонахождение объекта жилой и/или нежилой недвижимости, его площади, ставках и предоставленные физическим лицам льготы по уплате налога", – говорится в сообщении.

Местные советы имеют полномочия пересматривать размер налога и даже норму по недвижимости. В Налоговом кодексе установлено ограничение: нельзя требовать налог за квартиру до 60 квадратов и дом до 120 квадратов, при этом за каждый "лишний квадрат" максимальная ставка налога не может быть выше 1,5% минималки.

В 2025 украинцы будут платить налог на недвижимость за 2024-й. По состоянию на 1 января 2024 минималка была на уровне 7100 грн, поэтому максимальная ставка налога - 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

К примеру, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение о размере налога приняли местные власти.

Как уже сообщал OBOZ.UA, налоговики не имеют доступа к системам торговых платформ или банков. Поэтому эксперт Александра Томашевская прогнозирует, что новый законопроект не будет касаться рядовых украинцев, а коснется только предпринимателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!