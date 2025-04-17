Украинцы обязаны заплатить налоги за автомобили: налоговики озвучили ставки при продаже

Продажа гражданами легковых автомобилей в Украине облагается налогом – за исключением первой реализации в году. Это означает, что украинцы, продающие в год 2 и более машин, должны отдать государству часть суммы в качестве налога. При этом сама ставка зависит от ряда параметров: к примеру, реализация второго легкового авто в году облагается 5%-ным налогом на доходы физлиц.

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Об этом сообщили в Госналоговой службе (ГНС). Отмечается: для третьей и каждой последующей продажи ставка вырастет сразу до 18%.

При этом подчеркивается: такие же ставки распространяются не только на легковики. Они также касаются:

мотоциклов;

мопедов.

"В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда – доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи. Но не ниже (по выбору плательщика) среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или рыночной стоимости, определенной по закону", – говорится в сообщении.

В то же время, рассказали в ГНС, продажа автобусов, грузовиков, прицепов, тракторов, спецтехники и другого движимого имущества облагается налогом с первой реализации. Так:

для первой и второй продажи действует ставка 5%;

третьей и каждой последующей – 18%.

Кроме того, отмечается, доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5%.

"Если физическое лицо продало движимое имущество и с этого дохода не был уплачен налог или военный сбор, то оно обязано до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию об имущественном положении и доходах и определить соответствующие налоговые обязательства. А до 1 августа уплатить определенные налоговые обязательства", – констатировали в ГНС.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, украинцы должны платить налог за свою недвижимость. Однако не все – только владельцы больших квартир и домов. В частности, "большими" считаются квартиры площадью от 60 квадратов (в расчете на одного владельца).

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