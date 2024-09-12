Украинцам проведут масштабную индексацию пенсию: кому повысят на 1500 грн

В Украине Кабинет министров планирует провести индексацию пенсий в марте 2025-го. Точный размер перерасчета пока не известен (нет необходимой статистики), однако, повышение может быть более значительным, чем в марте 2024-го.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Размер индексации: совокупность половины инфляции за прошлый год (в 2025-му будут учитывать пока не известный показатель 2024-го) и половина от средней за три года динамики зарплат (также показатель пока не известен).

Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024-м будет на уровне 8,5%. То есть половина этой суммы составит 4,25%. В то же время, средняя за три года динамика зарплат будет составлять 12,7%. Следовательно, в сумме в Украине индексация в 2025 может быть на уровне около 16,95%. Следует отметить, что это очень приблизительные расчеты. Даже в Минсоци иногда ошибаются, пытаясь спрогнозировать размер грядущей индексации.

Важно отметить, что повышать будут "голую пенсию". То есть, размер выплаты без всех возможных надбавок. К примеру, если вам 66 лет и вы выполнили требования по стажу, минимальный размер пенсии для вас составляет 3200 грн (40% минимальной зарплаты). При этом та пенсия, которая вам рассчитана по формуле, может быть значительно ниже, например, 3000 грн.

При индексации на 16,95% (это примерный показной) будут повышать не ту пенсию, которую вы получаете (3200 грн), а ту, на которую вы заработали по формуле (3000 грн). Итак, размер прибавки составит 508 грн, а в сумме после индексации вместо 3200 вы будете получать 3508 грн. То есть, фактическая ваша пенсия вырастет на 9,6% (на 308 грн).

То есть, если индексация предусматривает повышение на 1,6 тыс. грн, то пенсию повысят всего на 1,5 тыс. грн, а если 50 грн, то индексация будет составлять 100 грн. Правда, эти правила в следующем году еще могут быть пересмотрены. Здесь отдельно стоит отметить, что при повышении на 16,9% индексацию в 1,5 тыс. грн могут получить только те пенсионеры, у которых сейчас "голая выплата" составляет 8,8 тыс. грн. А это абсолютное меньшинство пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине действующая пенсионная система приводит к быстрому старению пенсий. В результате украинцы, выполнившие одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышли на заслуженный отдых в разное время, имеют разные выплаты.

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