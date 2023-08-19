Украинцам пересчитают пенсии и зарплаты: названы размеры новых минималок 

В Украине в 2024-м минимальную зарплату планируют повісить до 7100 грн двумя этапами. При этом минимальная пенсия составит в следующем году 2361 грн, а цены вырастут на 10,8%.

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Это следует из документа, который Минфин разослал местным администрациям для разработки бюджетом на следующий год. Документ опубликовал на своей странице в Facebook Департамент финансов Сумской облгосадминистрации.

Минимальная пенсия в 2024-м увеличится с 2093 грн до 2361 грн. В 2025-м минимальная пенсия составит 2573 грн, а в 2026-м - 2774 грн. Также, согласно предоставленному прогнозу, минимальная зарплата в следующем году увеличится дважды: в январе и июле. Итак:

минималка с января 2024-го увеличится с 6700 до 7100 грн;

с июля 2024-го – до 8000 грн;

с января 2025-го – до 8370 грн;

с января 2026-го – до 8956 грн.

В 2024-м ВВП увеличится на 5%, в 2025-м – на 7%, а в 2026-м – на 7,5%. При этом инфляция в следующем году составит 10,8%, затем снизится до 7% и 5,8% в следующие два года соответственно. Какой будет средняя зарплата:

в 2024-м – 21852 грн;

в 2025-м – 25645 грн;

в 2026-м – 29625 грн.

Средняя зарплата в Украине по разным оценкам составляет около 16,5 тыс. грн. При этом Госстат перестал собирать статистику и публиковать ее из-за полномасштабной войны. Проблемы также есть со сбором информации с территорий, которые находятся во временной оккупации.

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