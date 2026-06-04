Украинцам переписали правила подачи заявлений в Реестр убытков: что и для кого изменилось

В приложении Дія автоматизировали подачу заявлений в Реестр убытков в категории вынужденного перемещения, теперь данные о пересечении границы подтягиваются автоматически, что упрощает и ускоряет процесс. Подать заявление могут украинцы, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года или не могут вернуться из-за войны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Дії. Обновление является частью масштабной цифровизации фиксации последствий войны и подготовки юридической базы для будущих компенсаций пострадавшим украинцам.

Главное обновление заключается в том, что данные о пересечении государственной границы теперь автоматически подтягиваются в электронную форму заявления. Ранее пользователи сталкивались с техническими ошибками или необходимостью вручную вводить часть информации. В некоторых случаях заявление вообще не удавалось отправить с первой попытки.

Теперь система интегрирует данные о выезде за границу без дополнительных действий пользователя, что существенно уменьшает риск ошибок и ускоряет подачу заявления в международный Реестр убытков для Украины. Если ранее попытка подачи была неудачной, в сервисе рекомендуют пройти процедуру повторно уже с обновленной формой.

Изменения касаются категории A1.2 – "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Именно эта категория предназначена для фиксации случаев, когда граждане были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабной войны. Подать заявление через Дія могут граждане Украины, которые соответствуют одному из критериев:

выехали за границу после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения;

были за пределами Украины на момент начала войны и не могут вернуться домой из-за боевых действий или рисков безопасности.

Каждое поданное заявление фиксирует факт потерь и последствий войны, а также формирует юридическую основу для потенциальных будущих компенсаций в рамках международных механизмов возмещения. Процесс подачи заявления стал более структурированным и состоит из нескольких простых шагов:

авторизоваться в приложении или на портале Дія;

выбрать услугу подачи заявлений в Реестр убытков для Украины;

перейти к категории A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины";

проверить автоматически подтянутые персональные данные;

добавить необходимую информацию в форму;

отправить заявление на рассмотрение в Реестр.

Международный Реестр убытков создан для документального фиксирования потерь, которые понесли украинцы из-за войны. Речь идет не только об имуществе, но и о вынужденном переселении, потере жилья, доходов, возможностей проживания и других последствий войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине расширили перечень категорий для официального фиксирования ущерба и потерь, причиненных российской агрессией после 24 февраля 2022 года. К утвержденному ранее перечню Кабмин добавил еще 14 категорий убытков – для населения, государства и бизнеса.

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