"Россия должна ответить": украинцам разрешили требовать компенсацию за новые преступления РФ

В Украине расширили перечень категорий для официального фиксирования ущерба и потерь, нанесенных российской агрессией после 24 февраля 2022 года. К утвержденному ранее перечню Кабмин добавил еще 14 категорий убытков – для населения, государства и бизнеса.

О принятии соответствующего постановления премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 1 июня. Она отметила, что добавить заявления в международный Реестр убытков по новым категориям можно будет после того, как они будут открыты в Дії – сейчас там доступна 21 категория убытков.

"Россия должна ответить за весь нанесенный Украине ущерб – и людям, и бизнесу, и государству", – подчеркнула Свириденко.

Новые категории для населения (Категория A)

Потеря доступа к медицинской помощи.

Потеря доступа к образованию.

Другие экономические потери.

Случаи нарушения прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны.

Что будет фиксировать государство (Категория B)

Экологический ущерб.

Хищение природных ресурсов.

Расходы на разминирование территорий.

Повреждение культурного наследия.

Государственные гуманитарные расходы на поддержку населения.

Другие потери имущества.

Как будут фиксировать убытки бизнеса (Категория C)

Повреждение или уничтожение объектов культурной ценности.

Расходы компании на релокацию и эвакуацию.

Гуманитарные расходы компании.

Другие экономические потери.

"Новые категории будут становиться доступными в Дії постепенно, после их технического внедрения. О запуске каждой из услуг мы сообщим дополнительно", – отметили в Министерстве цифровой трансформации.

По состоянию на конец апреля в Международный реестр убытков поступило около 150 тысяч заявлений. Ранее основной акцент делался преимущественно на обращениях от физических лиц – граждан, которые потеряли жилье, имущество или понесли другие потери из-за войны. Теперь система значительно расширяется, и масштаб документирования убытков может вырасти в разы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, юридические лица, которые после 24 февраля 2022 года потеряли контроль над имуществом на ВОТ, могут подать заявление в международный Реестр убытков через бета-услугу на портале Дія. Однако, это не выплата средств сейчас, а официальная фиксация потерь, без которой в будущем невозможно будет претендовать на компенсацию или репарации.

