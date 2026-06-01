"Россия должна ответить": украинцам разрешили требовать компенсацию за новые преступления РФ
В Украине расширили перечень категорий для официального фиксирования ущерба и потерь, нанесенных российской агрессией после 24 февраля 2022 года. К утвержденному ранее перечню Кабмин добавил еще 14 категорий убытков – для населения, государства и бизнеса.
О принятии соответствующего постановления премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 1 июня. Она отметила, что добавить заявления в международный Реестр убытков по новым категориям можно будет после того, как они будут открыты в Дії – сейчас там доступна 21 категория убытков.
"Россия должна ответить за весь нанесенный Украине ущерб – и людям, и бизнесу, и государству", – подчеркнула Свириденко.
Новые категории для населения (Категория A)
- Потеря доступа к медицинской помощи.
- Потеря доступа к образованию.
- Другие экономические потери.
- Случаи нарушения прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны.
Что будет фиксировать государство (Категория B)
- Экологический ущерб.
- Хищение природных ресурсов.
- Расходы на разминирование территорий.
- Повреждение культурного наследия.
- Государственные гуманитарные расходы на поддержку населения.
- Другие потери имущества.
Как будут фиксировать убытки бизнеса (Категория C)
- Повреждение или уничтожение объектов культурной ценности.
- Расходы компании на релокацию и эвакуацию.
- Гуманитарные расходы компании.
- Другие экономические потери.
"Новые категории будут становиться доступными в Дії постепенно, после их технического внедрения. О запуске каждой из услуг мы сообщим дополнительно", – отметили в Министерстве цифровой трансформации.
По состоянию на конец апреля в Международный реестр убытков поступило около 150 тысяч заявлений. Ранее основной акцент делался преимущественно на обращениях от физических лиц – граждан, которые потеряли жилье, имущество или понесли другие потери из-за войны. Теперь система значительно расширяется, и масштаб документирования убытков может вырасти в разы.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, юридические лица, которые после 24 февраля 2022 года потеряли контроль над имуществом на ВОТ, могут подать заявление в международный Реестр убытков через бета-услугу на портале Дія. Однако, это не выплата средств сейчас, а официальная фиксация потерь, без которой в будущем невозможно будет претендовать на компенсацию или репарации.
