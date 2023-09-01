Украинцам назвали курс доллара на выходные: чего ожидать

В конце текущей недели (заканчивается 3 сентября) каких-либо значительных колебаний курса наличного доллара в Украине не предвидится. По прогнозам, в выходные американская валюта будет стоить в районе 38 грн.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: ныне рынок живет в ожидании начала реализации Нацбанком валютной либерализации, предполагающей возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. А а потому "любые изменения, так сказать, "накануне", маловероятны".

"Экономических оснований для этого попросту нет. Коридор допустимых колебаний будет в пределах 38-39 грн/доллар", – сказал банкир.

Какой курс сейчас

Украинские банки 1 сентября не стали изменять курс наличного доллара и оставили его на уровне предыдущего дня в 37,5/38,15 грн (покупка/продажа). Среди крупных учреждений дороже всего покупал валюту Креди Агриколь Банк – 37,6 грн. Дешевле всего – OTP Bank, 36,75 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил тот же Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. Самый низкий – тоже OTP Bank, 37,75 грн.

А вот на черном рынке изменения произошли. Здесь курс американской валюты установили на уровне 37,75/37,95 грн (покупка/продажа), что, по сравнению с 31 августа, на 15 коп. ниже и в покупке, и в продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период же 4-10 сентября каких-либо скачков курса наличного доллара в Украине не ожидается. По прогнозу Лесового, стоимость валюты останется на уровне 37,5-38,5 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!