Украинцам готовят новые правила импорта подержанных авто: что планируют изменить

В Украине планируют изменить требования к импорту б/у авто : вместо сертификации будет действовать технический контроль, а возраст авто не должен превышать 20 лет. Ожидается, что это упростит импорт машин и поможет усилить экологический контроль транспорта.

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Соответствующий законопроект обнародовало Министерство развития общин и территорий Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам допуска к эксплуатации транспортных средств". Законопроект предусматривает важные изменения в процедуре ввоза подержанных автомобилей, отменяя сертификацию и заменяя ее техническим контролем.

Законопроект предлагает внести изменения в законы "О транспорте" и "О дорожном движении" с целью приведения украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС (Европейский Союз). Главные нововведения законопроекта:

б/у автомобили, ввозимые в Украину, вместо сертификации будут проходить обязательный технический контроль;

устанавливается предельный возраст автомобилей – не старше 20 лет;

автомобили должны быть зарегистрированы в странах-участниках Соглашения 1958 г. о единых технических предписаниях;

отдельно предусмотрена возможность ввоза автомобилей из США по признанным в Украине стандартам безопасности.

Предложенные изменения позволят упростить импорт автотранспорта и адаптировать украинское законодательство к европейским стандартам, в частности, к требованиям Директивы 2014/45/ЕС. После утверждения законопроекта подержанные автомобили, импортируемые в Украину, должны будут отвечать следующим критериям:

быть не старше 20 лет;

проистекать из стран, входящих в Соглашение 1958 года (кроме государств-агрессоров);

автомобили из США также подлежат ввозу благодаря признанию их стандартов оценки соответствия.

По словам министерства, эти изменения направлены на улучшение экологического контроля и безопасности эксплуатируемых в Украине автомобилей. Введение технического контроля вместо сертификации может существенно упростить процесс импорта подержанных автомобилей.

В то же время, ограничение по возрасту авто будет способствовать улучшению экологической ситуации на дорогах Украины и соответствия транспорта международным стандартам. Кроме того, новая система позволит правительству ввести более эффективные методы контроля экологических характеристик транспортных средств.

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