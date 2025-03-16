Украинцам обещают водительские права без обучения и экзаменов: как работают схемы продажи подделок

В Украине активизировались мошенники, которые выдают себя за работников сервисных центров или имеют поддельные сайты, обещая украинцам водительские удостоверения без обучения и экзаменов. На самом же деле они либо исчезают после получения денег, либо присылают фальшивый документ, не имеющий никакой юридической силы.

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Об этом сообщает Главный центр МВД (Министерство внутренних дел). Некоторые аферисты заявляют, что имеют связи в сервисных центрах МВД и могут "помочь" получить права без обучения и сдачи экзаменов. Другие подделывают сами документы, делая их очень похожими на оригинальные и выдают клиентам.

Основные методы мошенников

объявления в интернете: мошенники размещают рекламу в социальных сетях, мессенджерах и даже на обычных сайтах с объявлениями. Они уверяют, что могут сделать документ быстро, без экзаменов и с гарантией официальной регистрации;

мошенники размещают рекламу в социальных сетях, мессенджерах и даже на обычных сайтах с объявлениями. Они уверяют, что могут сделать документ быстро, без экзаменов и с гарантией официальной регистрации; использование фейковых документов: некоторые аферисты выдают себя за работников сервисных центров или даже создают поддельные сайты, имитирующие официальные порталы государственных учреждений;

предоплата: жертвам предлагают внести подписку на банковскую карту или через платежные сервисы. После получения денег мошенники исчезают;

жертвам предлагают внести подписку на банковскую карту или через платежные сервисы. После получения денег мошенники исчезают; отправка подделок: в некоторых случаях клиентам все же посылают документ, однако он не имеет никакой юридической силы и может быть легко уличен при проверке.

Чтобы избежать мошенничества, следует знать, как проверить подлинность документа. В Главном центре МВД предоставили несколько советов, а именно:

официальный сайт Главного сервисного центра МВД: на портале есть функция проверки водительских удостоверений по номеру. Если ваш документ не находится в базе, это подлог;

на портале есть функция проверки водительских удостоверений по номеру. Если ваш документ не находится в базе, это подлог; обращение в сервисный центр: при любых сомнениях можно лично обратиться в МВД и проверить документ;

при любых сомнениях можно лично обратиться в МВД и проверить документ; проверка визуальных элементов: у водительского удостоверения есть четко определенные защитные элементы, которые трудно подделать.

Использование фальшивых документов влечет серьезные правовые последствия. А именно:

уголовная ответственность: в Украине подделка и использование фальшивых документов является преступлением, караемым штрафами или даже заключением;

в Украине подделка и использование фальшивых документов является преступлением, караемым штрафами или даже заключением; аннулирование прав: если будет обнаружено, что водитель получил удостоверение незаконным путем, его аннулируют без права восстановления;

если будет обнаружено, что водитель получил удостоверение незаконным путем, его аннулируют без права восстановления; проблемы с автострахованием: если водитель попадет в ДТП, страховая компания может отказать в выплате, если документ окажется фальшивым.

Как не стать жертвой аферистов

не доверяйте обещаниям получить права без учебы и экзаменов: это незаконно, и ни одна государственная структура такого не предлагает;

проверяйте все документы: перед любой оплатой следует убедиться, что вас не пытаются обмануть;

перед любой оплатой следует убедиться, что вас не пытаются обмануть; используйте только официальные сервисы: записывайтесь на курсы в сертифицированных автошколах и сдавайте экзамены в сервисных центрах МВД.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенник, выдававший себя за эксперта по квартирным аферам, незаконно присвоил три квартиры в Киеве, подделав документы. Одной из его жертв стала 70-летняя женщина, которую "признали" мертвой еще в 2018 году.

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