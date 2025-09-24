Украинским учителям вернули 200 тысяч гривен зарплаты: как педагоги отстояли свои надбавки

В Винницкой области учителям долгое время не выплачивали надбавки за работу в инклюзивных классах, поэтому они обратились в Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда. По результатам проверки им вернули более 200 тысяч гривен и компенсировали обязательную 20%-ю доплату к зарплате.

Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Винницкой области. Учителя пожаловались, что им не начисляли предусмотренную законом 20%-ю надбавку от ставки заработной платы за работу в инклюзивных классах. Доплата является обязательной для педагогических работников, а также для помощников воспитателей в учреждениях:

дошкольного образования;

общего среднего образования;

внешкольных учебных заведений;

профессионального (профессионально-технического) образования;

профессионального предвысшего образования.

Инспекторы отдела по вопросам труда провели проверку и подтвердили, что факты, изложенные в обращении, соответствуют действительности. По результатам проверки учебное заведение обязали выплатить педагогам задолженность по средствам. В итоге учителя получили более 200 тысяч гривен надбавок, которые им незаконно не выплачивали ранее.

Случай стал показательным примером того, что педагоги имеют право отстаивать свои интересы и добиваться надлежащей оплаты за выполненную работу. Классы с инклюзивным обучением создаются для того, чтобы обеспечить право на образование детей с особыми образовательными потребностями. Такая работа требует не только дополнительного времени и сил, но и особых методических подходов. Поэтому государство предусмотрело надбавки как обязательный механизм поддержки педагогов.

