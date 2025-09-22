Зарплаты в больницах Украины перепишут: кто не получит повышение и чем это грозит

В проекте Госбюджета на 2026 год правительство Украины утвердило повышение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи. Это означает, что младшие медицинские сестры и медсестры общей практики остались без надбавок.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он предупредил, что в результате такой несправедливости, медицинские работники среднего звена могут начать массово увольняться.

Как начисляют зарплаты медикам

Гетманцев пояснил, что проблема заключается в финансировании стационарных учреждений, которые будут получать средства за оказание медицинских услуг в рамках программы медицинских гарантий на уровне 2025 года. Если без учета инфляции рост потребностей в условиях войны медучреждения столкнутся с проблемами с оплатой труда и закупкой лекарств

Нардеп напомнил, что после медреформы оплата труда медицинского персонала учреждений здравоохранения зависит именно от поступлений средств НСЗУ по договорам на медицинские услуги. Поэтому учреждениям, расположенным в громадах с небольшим местным бюджетом, приходится балансировать между выплатой зарплат, которые являются защищенной статьей расходов, и закупкой лекарств, поскольку эти расходы финансируются из одной "корзины".

"Когда поступления от НСЗУ или местного бюджета не увеличиваются пропорционально, вынужденной мерой становится ограничение фонда оплаты труда (премии, надбавки, даже ставки)", – подчеркнул глава финансового комитета.

Кроме того, в правительстве не учли потребности младших медсестер и медсестер общей практики. Часто их зарплаты зависят от тарифной сетки или добрых намерений руководства учреждения, и поэтому отстает от средней зарплаты в экономике минимум на 40-50%.

В то же время уровень нагрузки на этот персонал колоссальный. В обязанности таких работников входит существенная помощь медсестрам и врачам, а именно:

обеспечение уборки помещений;

контроль санитарного состояния;

помощь пациентам в уходе;

транспортировка больных.

"Именно от них зависит чистота в учреждениях здравоохранения и уход за пациентами. И если такая работа оплачивается на уровне 7-13 тысяч гривен после уплаты налогов, то что должно мотивировать людей оставаться?" – спрашивает Гетманцев.

Он отметил, что уже во многих регионах уже образовался острый дефицит медицинских специалистов, а в следующем году ситуация только ухудшится. А в больницах, где не хватает чистоты, а элементарной помощи после операции приходится ждать часами, лечиться вряд ли кто-то захочет. Поэтому чтобы это предотвратить, правительство должно качественно и реально рассчитать стоимость медицинских услуг в Украине.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине обостряется кадровый кризис, все больше людей выезжают за границу, а бизнес переплачивает, но не может удержать работников. Больше всего под ударом сфера услуг – ищут медиков, учителей, официантов, продавцов и обслуживающий персонал, которых все труднее найти.

