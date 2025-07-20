Украинский рынок аренды жилья в тени: более 90% договоров – неофициальные

В Украине более 90% из примерно 1,5 миллиона договоров аренды жилья заключаются неофициально, что лишает государство налоговых поступлений и тормозит жилищную реформу. Чтобы изменить ситуацию, в Верховной Раде предлагают снизить налоговую нагрузку на арендодателей и легализовать рынок путем введения фиксированной ставки налогообложения.

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Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк во время встречи с Украинским Советом бизнеса. По ее словам, чтобы рынок стал прозрачным и защищенным для всех участников, нужна глубокая законодательная модернизация.

Однако главная преграда – чрезмерная налоговая нагрузка, которая не стимулирует владельцев жилья к легализации доходов. Сейчас совокупный налог на аренду – 23% (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор + другие отчисления), что заставляет большинство арендодателей работать в тени.

"Должна быть простая и понятная ставка. Ранее говорили о 5%, хотя это маловероятно. Но хотя бы 5% плюс военный сбор – и тогда уже будет о чем говорить", – отметила Шуляк. Чтобы проиллюстрировать риски чрезмерного вмешательства государства, Шуляк привела пример Аргентины, где слишком жесткое регулирование привело к дефициту жилья, росту цен и параличу рынка:

минимальный срок договора – 3 года;

фиксация цены;

запрет расчетов в валюте.

"Количество доступных квартир в столице уменьшилось вдвое, а цены взлетели настолько, что дешевле стало жить в гостинице", – объяснила Шуляк. Только после отмены ограничений ситуация начала стабилизироваться. Это, по мнению Шуляк, еще раз подтверждает, что рынок надо не заставлять, а стимулировать к открытости. В рамках жилищной реформы уже наработаны следующие направления:

принятие законопроекта №12377 (защита прав арендаторов и арендодателей);

(защита прав арендаторов и арендодателей); создание правовой базы для социального жилья ;

; формирование модели управления жилищным фондом ;

; введение справедливого налогообложения арендной деятельности;

арендной деятельности; налогообложение цифровых платформ — Booking, Airbnb и т.д., которые в значительной степени не подпадают под украинские налоговые нормы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во многих крупных городах ощутимо переписали цены на аренду квартир – причем преимущественно в сторону подорожания. Больше всего – в Одессе. Там за последние 6 месяцев цены максимально выросли на аренду как 1-комнатного, так и 2 и 3-комнатного жилья.

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