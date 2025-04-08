Украинские обменники существенно переписали курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках существенно подешевел доллар. В полдень 8 апреля они определили его курс в средние 40,31/41,08 грн (покупка/продажа). Что сразу на 49 коп. ниже в покупке и на 12 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подешевел наличный доллар и в банках. Там его курс выставили на среднем уровне 40,75/41,33 грн (покупка/продажа). Это:

на 8 коп. ниже в покупке;

на 10 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,25-41,45 грн. Так:

ПриватБанк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,26 грн;

Универсал Банк – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,35 грн.

Покупают же они ее по 40,3-40,85 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,65 грн;

ПУМБ – 40,8 грн;

Райффайзен Банк – 40,85 грн;

Универсал Банк – 40,3 грн;

Сенс Банк – 40,85 грн;

Укрсиббанк – 40,75 грн;

Таскомбанк – 40,75 грн;

абанк – 40,8 грн;

Прокредит Банк – 40,75 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли вкладывать деньги в доллары

В свою очередь, менеджер по коммуникациям "Глобус Банка" Владимир Германов рассказал OBOZ.UA, что в ближайшие 3 месяца в Украине не ожидается резких движений курса гривни. Ведь Нацбанк будет контролировать ситуацию и в случае необходимости сможет и дальше применять монетарные механизмы, чтобы минимизировать инфляцию и укрепить нацвалюту. При этом он отметил:

Чтобы сохранить имеющиеся средства, доходность от их вложения должна по меньшей мере перекрыть инфляцию.

Учитывая принятые монетарные меры НБУ по преодолению инфляции и укреплению гривни, во втором квартале максимально инфляция составит от 3 до 4,5%.

"Ожидается, что колебания курса американской валюты в течение следующих 3 месяцев будут достаточно умеренными. Вполне возможно, что к концу июня рост курса доллара не превысит 1-3% – то есть официальный курс будет колебаться в пределах 41,8-42,8 грн/доллар. Следовательно, покупка долларов США не станет панацеей для того, чтобы сберечь средства от обесценения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде советуют украинцам держать сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ведь в настоящее время они демонстрируют наиболее высокий уровень доходности.

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