Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

В экспертной среде советуют украинцам держать сбережения в облигациях внутренних государственных займов (ОВГЗ). Ведь в настоящее время они демонстрируют наиболее высокий уровень доходности.

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Об этом OBOZ.UA рассказал OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил: разница между годовой доходностью ОВГЗ и доллара составляет 10% в пользу первого.

"Просто возьмите и сравните, насколько изменился курс доллара, например, за год, и сколько бы вы заработали за год, если бы держали деньги в гривненвых ОВГЗ. И вы увидите, что разница там практически 10%. Поэтому сегодня вложить деньги в гривневые ОВГЗ – наиболее выгодный вариант", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в целом на внутриэкономическую ситуацию в Украине влияет ряд факторов. В частности:

прогнозированное ухудшение погоды уже на текущей неделе;

засуха, "которая по всей вероятности будет этим летом";

сезонные факторы, связанные с производством аграрной продукции – "потому что мы и аграрное государство".

"Если лето будет хорошим, то у нас инфляция будет маленькая, потому что запасы продовольствия в Украине будут большие. …Плюс обстрелы энергетической инфраструктуры врагами – это тоже сказывается на инфляции. Плюс рост заработных плат для производственного персонала – потому что их нет физически, мобилизованы многие. Вот основные драйверы инфляции в Украине", – рассказал Пендзин.

Как пошлины Трампа повлияют на Украину

В то же время, рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева, ввод президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира как минимум на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменения курса доллара в Украине. Дело в том, что:

США не являются значительным импортером Украины.

Ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара) является состояние экономики страны.

Впрочем, признала Мустафаева, на мировых рынках новые пошлины вызвали "некоторую турбулентность". А потому изменение ситуации на них все же может отразится на Украине.

Причиной же этого, по ее словам, является влияние налоговых пошлин на закупки товаров странами, в которые Украина поставляет значительную часть своей продукции. Прежде всего, отмечается, речь идет о членах ЕС, "в которые по результатам 2024 года было экспортировано 57% товаров от общего объема экспорта Украины".

В то же время, подчеркнула Мустафаева, в настоящее время ключевым фактором, влияющим на обменный курс в Украине является состояние ее экономики в условиях полномасштабной войны. А потому, каким будет курс гривни, зависит:

от сроков и результатов окончания войны;

объемов международной помощи, поддерживающей государственный бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам Пендзина, ввод Трампом новых пошлин возвращает мир в ситуацию начала ХХ века и может спровоцировать сильный экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией. Ведь эти пошлины ударят прежде всего, по самим США, цены в которых могут стремительно вырасти.

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