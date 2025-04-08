Украинцам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в доллары и евро: принесут ли прибыль

В ближайшие 3 месяца в Украине не ожидается резких движений курса гривни – Нацбанк будет контролировать ситуацию и в случае необходимости, сможет и дальше применять монетарные механизмы, чтобы минимизировать инфляцию и укрепить нацвалюту. Соответственно, инвестиции в иностранную валюту – как доллар, так и евро – могут в отдельных случаях помочь украинцам только сохранить сбережения на текущем уровне. Однако об их приумножении говорить пока не приходится

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Об этом OBOZ.UA рассказал менеджер по коммуникациям "Глобус Банка" Владимир Германов. Он отметил:

Чтобы сохранить имеющиеся средства, доходность от их вложения должна по меньшей мере перекрыть инфляцию.

Учитывая принятые монетарные меры НБУ по преодолению инфляции и укреплению гривни, во втором квартале максимально инфляция составит от 3% до 4,5%.

"Ожидается, что колебания курса американской валюты в течение следующих 3 месяцев будут достаточно умеренными. Вполне возможно, что к концу июня рост курса доллара не превысит 1-3% – то есть официальный курс будет колебаться в пределах 41,8-42,8 грн/доллар. Следовательно, покупка долларов США не станет панацеей для того, чтобы сберечь средства от обесценения", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, учитывая мировые тенденции незначительного укрепления евро, соотношение курса доллара к евро останется относительно устоявшимся: 1 доллар будет равнятся 0,9-0,95 евро. То есть разница между стоимостью валют не превысит 10%. И предпосылок для того, чтобы курс евро ушел "в отрыв", почти нет.

"Таким образом, покупка евро может только стать "индексацией" состояния. Однако вряд ли текущие курсы удовлетворят граждан, надеющихся в результате приобретения евро значительно увеличить собственный доход", – рассказал Германов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде советуют украинцам держать сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ведь в настоящее время они демонстрируют наиболее высокий уровень доходности.

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