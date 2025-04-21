Украинские обменники продают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно подорожал доллар. Утром понедельника 21 апреля они определили его стоимость в средние 40,55/41,3 грн (покупка/продажа), что на 9 коп. выше в покупке и на 14 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 18 апреля.

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А вот в банках курс наличного доллара не меняли. Там его оставили на среднем уровне 41/41,6 грн (покупка/продажа).

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

Прокредит Банк – 41,6 грн.

Покупают же они ее по 40,9-41,05 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,95 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Сенс Банк – 41 грн;

Таскомбанк – 40,95 грн;

Прокредит Банк – 41,05 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ожидается, что на текущей неделе (21-27 апреля) курс валюті как в банках, так и в обменниках, будет находится в пределах 40,8-41,3 грн. Соответственно, не исключается, что:

в банках курс снизится как в покупке, так и в продаже;

в обменниках – вырастет в покупке.

В целом же, отметил Лесовой, на валютном рынке "вряд ли что-то существенно повлияет на курсовые показатели". Однако, признал он, учесть все факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на стоимость валют крайне затруднительно. А потому, "хотя курсы не взлетят в космос и не провалятся в бездну, определенные колебания все же возможны".

"На валютном рынке Украины не будет скучно. Хотя и не стоит ждать резких перемен", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, финансовые аналитики существенно улучшили прогноз курса доллара в Украине на 2025 год. Сейчас ожидается, что к концу года официальный курс будет составлять 43,5 грн/доллар, тогда как в начале 2025-го, считалось, что будет 46 грн.

И хотя текущий прогноз все равно предполагает ощутимый рост курса (17 апреля действует курс 41,22 грн/доллар), следует помнить: в госбюджете-2025 средний курс прописан на уровне 45 грн. Поэтому даже если прогнозируемый рост произойдет, ничего катастрофического для Украины не произойдет.

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