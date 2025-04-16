В Украине ожидается рост курса доллара сразу на несколько гривен: почему не стоит паниковать

Финансовые аналитики существенно улучшили прогноз курса доллара в Украине на 2025 год. Сейчас ожидается, что к концу года официальный курс будет составлять 43,5 грн/доллар, тогда как в начале 2025-го, считалось, что будет 46 грн. И хотя текущий прогноз все равно предполагает ощутимый рост курса (17 апреля будет действовать курс 41,22 грн/доллар), следует помнить: в госбюджете-2025 средний курс прописан на уровне 45 грн. Поэтому даже если прогнозируемый рост произойдет, ничего катастрофического для Украины не произойдет.

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Курс же 43,5 грн/доллар на конец года прогнозируют аналитики ICU, передает "Минфин". Отмечается, что улучшение ожиданий экспертов связано, в частности, с:

Тем, что по сравнению с планом за декабрь-2024, пакет международной финансовой помощи Украине был увеличен сразу на 15 млрд долларов.

При этом поступление средств "будет в большей степени, чем планировалось ранее, смещено на 2025 год".

"Украина получит более 50 млрд долларов в этом году, поэтому резервы НБУ резко возрастут, а у центрального банка будет больше ресурсов, чтобы поддерживать курс гривни. Поэтому мы повышаем прогноз курса гривны в конце 2025 года до 43,5 грн/доллар", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, увеличение пакета помощи дает Украине больше времени, чтобы снизить дисбалансы внешних счетов. Впрочем, признают аналитики, если объемы внешней помощи в будущем резко сократятся, "НБУ вынужден будет прибегнуть к резкому ослаблению гривни".

"Ключевые вызовы в части внешних счетов, с которыми придется столкнуться в ближайшее время, – это рекордный дефицит текущего счета. А также значительные отливы иностранных наличных денег из банков и большой объем привлеченных к войне иностранных кредитов, срок которых истек", – рассказали аналитики.

В целом же, резюмировали они, с III квартала 2024 года (июль-сентябрь) украинская экономика перешла в режим медленного роста. И шансы на значительное ускорение темпов восстановления очень низки.

"Потребность постепенно сокращать дефицит бюджета и, соответственно, государственные расходы существенно ограничивают экономический рост в будущем. Мы ожидаем роста экономики на 3% в этом и в следующем году благодаря возобновлению потребления домохозяйств и более высокому урожаю", – констатировали аналитики.

Напомним: в начале 2025 года аналитики прогнозировали, что к концу года курс доллара в Украине достигнет 46 грн. В свою очередь, Кабинет министров прогнозирует средний курс доллара на следующий год около 45 грн/доллар Указанный прогноз – среднее за год значение. То есть ожидать резкой девальвации не следует, она будет происходить постепенно.

В то же время, Нацбанк обновил официальный курс доллара на 17 апреля до 41,22 грн/доллар. Что на 4 коп. выше текущего.

Вместе с тем, с начала апреля официальный курс снизился на 20 коп. 1 числа он составлял 41,42 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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