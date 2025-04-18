Украинцам рассказали, какой курс ожидать: что будет с долларом в банках

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (21-27 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 40,8-41,3 грн. В то же время вечером 18 апреля банки покупали доллар по среднему курсу 41 грн, а продавали по 41,6 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

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А вот в обменниках прогнозируется рост курса – и в покупке, и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 40,8-41,3 грн.

Вечером же 18 апреля они покупали доллар в среднем по 40,46 грн, а продавали по 41,16 грн.

В то же время, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн. в банках и до 0,3 грн в обменниках. А разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах – до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"На следующей неделе на валютном рынке Украине не будет скучно, хотя и не стоит ждать резких перемен. И хотя курсы не взлетят в космос и не провалятся в бездну, определенные колебания все же возможны", – рассказал банкир.

Он отметил: из-за праздничного периода предложение валюты на наличном рынке выросло на 10–15% – ведь украинцы "продавали валюту, чтобы купить все необходимое". Результат – наличный и межбанковский курсы "были более или менее равными". Такой же ситуация останется и на следующей неделе.

"Таким образом, на валютном рынке вряд ли что-нибудь существенно повлияет на курсовые показатели. Однако, как это часто бывает, учесть все факторы, которые в той или иной степени могут повлиять на стоимость валют крайне затруднительно", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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