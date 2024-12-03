Украинские обменники отказались от старого курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках ощутимо подешевел доллар. В полдень 3 декабря они выставили его курс на среднем уровне 41,46/41,86 грн (покупка/продажа). Это сразу на 14 коп. дешевле в покупке и на 19 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В банках же доллар подорожал. Там его стоимость определили в средние 41,45/41,95 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дороже как в покупке, так и в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,88-42 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 41,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,94 грн;

Сенс Банк – 42 грн;

Укрсиббанк – 41,98 грн;

OTP Bank – 41,88 грн.

Покупают же они ее по 41,3-41,55 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,3 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

OTP Bank – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом в ближайшие дни

В то же время, по ожиданиям банковского сектора, в течение текущей недели (заканчивается 8 декабря) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 41,5-42 грн.Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках курс будет находиться в тех же пределах – 41,5-42 грн. Соответственно, в них так же прогнозируется рост и в покупке, и в продаже.

"Несмотря на довольно высокую "живость" на валютном рынке, курсовые показатели будут лишь незначительно изменяться. Однако мы предполагаем, что возможны едва заметные "движения" в сторону 42 грн за доллар. Однако, они не будут ощутимыми, резкими или провокационными для спроса", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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