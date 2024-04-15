Украинские обменники отказались от старого курса доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках заметно изменился курс доллара. Причем неоднородно: вырос в покупке, но снизился в продаже. Так, в полдень понедельника 15 апреля они выставили его стоимость на среднем уровне в 39,23/39,58 грн (покупка/продажа), что сразу на 13 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 12 апреля, но на 8 коп. дешевлев продаже.

Изменения произошли и в банках. Они выставили стоимость наличной американкой валюты на среднем уровне 39,2/39,65 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже как в покупке, так и в продаже, чем было перед выходными.

В целом крупные учреждения покупают доллар по 38,55-39,3 грн. Так:

Приватбанк – 38,95 грн;

Укрэксимбанк – 39,15 грн;

ПУМБ – 39,1 грн;

Укрсиббанк – 39,05 грн;

Смысл Банк – 39,3 грн;

Универсал Банк – 38,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,15 грн.

Продают же они ее по 39,55-39,75 грн. В частности:

Приватбанк – 39,55 грн;

Укрэксимбанк – 39,75 грн;

ПУМБ – 39,6 грн;

Укрсиббанк – 39,65 грн;

Смысл Банк – 39,75 грн;

Универсал Банк – 39,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,69 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Официальный курс доллара резко вырос

В свою очередь, Национальный банк обновил официальный курс доллара, установив таким образом исторический рекорд. На 15 апреля тот рассчитан на уровне 39,4 грн, что сразу на 23 коп. превышает действовавший на выходных, а также на 6 коп. предыдущий рекорд. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с долларом на этой неделе

В то же время, начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что с 15 по 21 апреля стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн. Т.е., ожидается, что она подешевеет в покупке, но подороржает в продаже. Банкиротметил:

в банках диапазон курсов покупки составит 20-30 коп., курсов продажи – 10-20 коп.;

в обменниках – 30-50 коп. как в покупке, так и в продаже.

"В течении 14-21 апреля валютный рынок в основных структурных показателях останется весьма прогнозируемым и стабильным. Ведь ежедневные изменения не будут угрожать ни бесконтрольному падению, ни заоблачному росту курсов валют", – отметил банкир.

При этом он подчеркнул: как и раньше, в обозначенный период будут действовать определенные правила, "согласно которым из недели в неделю основные показатели рынка почти не изменяются". Речь идет о:

текущих курсовых колебаниях;

разнице между курсами купли и продажи;

конкуренции курсов купли и продажи между игроками на наличном рынке;

курсовыми недельными отклонениями.

"Таким образом, несмотря на довольно частые валютные изменения, их можно сравнить с покачиванием занавески. Рынку не угрожает ураган, конъюнктура. Система рынка достаточно прочна и защищена от любых непредсказуемостей", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется – в т.ч., долларов. Причем как в банках, так и в обменниках – ведь соответствующие ограничения больше не действуют.

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