В Украине готовятся существенно менять курс: что будет с долларом через несколько дней

В Украине ожидается существенный рост курса наличного доллара – правда, только в продаже. По прогнозам банковского сектора, на следующей неделе – с 15 по 21 апреля – стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн. Вечером же 11 апреля банки выставили курс на среднем уровне 39/39,4 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,01/39,42 грн.

Об ожиданиях банковского сектора OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

в банках диапазон курсов покупки составит 20-30 коп., курсов продажи – 10-20 коп.;

в обменниках – 30-50 коп. как в покупке, так и в продаже.

"В течении 14-21 апреля валютный рынок в основных структурных показателях останется весьма прогнозируемым и стабильным. Ведь ежедневные изменения не будут угрожать ни бесконтрольному падению, ни заоблачному росту курсов валют", – отметил банкир.

При этом он подчеркнул: как и раньше, в обозначенный период будут действовать определенные правила, "согласно которым из недели в неделю основные показатели рынка почти не изменяются". Речь идет о:

текущих курсовых колебаниях;

разнице между курсами купли и продажи;

конкуренции курсов купли и продажи между игроками на наличном рынке;

курсовыми недельными отклонениями.

"Таким образом, несмотря на довольно частые валютные изменения, их можно сравнить с покачиванием занавески. Рынку не угрожает ураган, конъюнктура. Система рынка достаточно прочна и защищена от любых непредсказуемостей", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, привязки же курса гривни к евро – и, соответственно, отказа от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. Более того, само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

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