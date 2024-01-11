Сколько на самом деле зарабатывают украинцы в Польше: почти каждый второй получает меньше минималки

В 2023 году чаще всего украинские беженцы в Польше получали зарплату в размере 3000–4000 злотых (28000–38000 грн). Однако 49% беженцев задекларировали заработок менее 3000 злотых, среди довоенных мигрантов таковых всего 21%. Это меньше минимальной зарплаты при условии работы на полный рабочий день.

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Об этом говорится в данных Gremi Personal. В то же время, ежегодно происходит рост заработной платы беженцев, что является следствием рекордно низкого уровня безработицы в Польше и повышением уровня минимальной заработной платы. Об этом говорится в отчете Национального банка Польши (НБП).

Всего до полномасштабной войны в Украине были трудоустроены 94% украинских мигрантов в Польше по сравнению с 64% мигрантов времен большой войны. Важным вопросом является и семейное положение приезжих мигрантов в Польшу после 24 февраля 2022 года. Большинство всех беженцев составляли женщины – 78%, беженцы-мужчины – 22%.

Женщин, оставшихся в Польше с детьми и не имеющих других членов семьи – 26% всех беженцев, за ними идут 12% женщин, оставшихся с детьми и партнером (мужчиной). Однако относительно высокий процент женщин, которые находятся в Польше без детей и партнера – сами или только с другими членами семьи, в общей сложности 32%.

Несмотря на то, что украинских мужчин-беженцев из Украины несравнимо меньше, они гораздо лучше чувствуют себя на польском рынке труда. Большая часть из них работает (71%).

"С одной стороны, это может быть связано с большим спросом на рабочие места в профессиях, которые выполняют мужчины, с другой - женщины-беженцы чаще осуществляют уход за детьми", - говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Интересно, что довоенные мигранты в основном работали на профессиях, требующих специальной квалификации, но не высшего образования (сварщики, токари, электричества и т.п.). В то же время прибывшие и устроившиеся на работу в Польше беженцы оказались в среднем людьми с относительно высоким образованием, однако подавляющее большинство беженцев, выполняли простую работу, которая не требовала квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, правила для украинцев в Чехии скоро изменятся. Временную защиту планируют продлить до конца марта 2025 года, но для беженцев будет ограничен срок предоставления бесплатного жилья. Также разрешат депортацию лиц со статусом временной защиты.

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