Украинские банки установили новый курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские банки снизили курс наличного доллара. Утром 21 февраля они определили его в средние 41,45/42,03 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

Видео дня

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,84-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 41,9 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,84 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,97 грн;

Кредобанк – 41,94 грн;

абанк – 42,2 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн.

Покупают же они доллар по 41,3-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,3 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Кредобанк – 41,51 грн;

абанк – 41,6 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,3/41,81 (покупка/продажа). Это:

на 19 коп. ниже в покупке;

на 10 коп. в продаже.

Как может вырасти курс доллара в 2025 году

В то же время, в Украине ухудшились ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.

Свои ожидания, по данным НБУ, ухудшили и банки. Они считают, что на конец года курс будет составлять 45,31 грн/доллар, тогда как ранее (в октябре-2024) прогнозировали 44,92 грн.

Менее пессимистичны в своих оценках жители Украины – хотя и тоже ухудшили свой прогноз. По данным регулятора, они ожидают курс 44,53 грн (в декабре-2024 было 44,11 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, также банкиры прогнозируют рост курса доллара в ближайшие недели. Среди прочих звучат версии, что к концу I квартала 2025 года (январь-март) официальный курс опустится до 42,7 грн. Впрочем, при определенных обстоятельствах рост может быть намного ниже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!