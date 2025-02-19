Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

В украинских банках подорожал наличный доллар. Утром 19 февраля они определили его курс в средние 41,4/41,95 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. выше в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 41,25-41,5 грн. Так:

ПриватБанк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,4 грн;

Райффайзен Банк – 41,35 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

Кредобанк – 41,41 грн;

Абанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,4 грн.

Продают же они ее по 41,85-42,05 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 42 грн;

Райффайзен Банк – 41,82 грн;

Сенс Банк – 41,9 грн;

Укрсиббанк – 41,9 грн;

Кредобанк – 41,89 грн;

Абанк – 42 грн;

Таскомбанк – 42,05 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 41,16/41,79 грн (покупка/продажа), что:

на 6 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 16 коп. дороже в продаже.

Курс доллара готовятся существенно менять

В то же время, банкиры прогнозируют рост курса доллара в ближайшие недели. Среди прочих звучат версии, что к концу I квартала 2025 года (январь-март) официальный курс опуститься до 42,7 грн – на 1,13 грн по сравнению с текущим. Впрочем, при определенных обстоятельствах рост может быть намного ниже.

Как рассказал OBOZ.UA директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын, курс может вырасти на 42-42,5 грн/доллар. Однако только если Нацбанк продолжит свою жесткую монетарную политику, что "приведет к дополнительному существенному увеличению учетной ставки в марте".

В свою очередь, директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" Сергей Кучерявый считает, что в феврале возможны валютные колебания в пределах 1% от текущего уровня. Т.е., курс, по его словам, вырастет на около 40 коп.

При этом, подчеркнул банкир, ожидается небольшое отклонение нацбанковского курса от наличного. "Межбанковский курс продолжит диктовать политику ценообразования на наличном рынке: плюс 30-40 копеек к межбанковскому курсу", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности, долларов, – с помощью устройства АТМ-Recycler. После обмена устройство будет выдавать наличные гривни без зачисления на карту. Впрочем, за раз можно обменять только до 1 000 долларов.

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