Продолжит ли дешеветь доллар и каким может стать курс: прогноз от банкиров

Удешевление доллара, которое началось в Украине со второй половины января и продолжалось в первой половине февраля, – временный тренд. Американская валюта уже начала понемногу дорожать и продолжит это делать до конца февраля, а в марте безналичный курс может подняться с текущего 41,8 грн/$ до 42,7 грн/$.

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Такие версии в эксклюзивных комментариях для OBOZ.UA высказали опрошенные банкиры.

Девальвационные настроения никуда не деваются

"Наш прогноз курса на конец квартала остается неизменным – на уровне 42,70 грн/$, что предусматривает постепенную девальвацию гривни в приемлемых пределах для потенциального уменьшения дисбалансов внешней торговли. Однако, если Нацбанк продолжит свою жесткую монетарную политику (что приведет к дополнительному существенному увеличению учетной ставки в марте4, 0 грн/$", – в частности отметил нам директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Его коллега предполагает более узкие курсовые движения – в пределах 1%, который при нынешнем официальном курсе (41,8 грн/$) составляет 42 копейки. Также он закладывает небольшое отклонение Нацбанка от наличного.

"По нашему мнению, в феврале возможны валютные колебания в пределах 1% от текущего уровня. При этом межбанковский курс продолжит диктовать политику для ценообразования на наличном рынке - +30-40 копеек к межбанковскому курсу", - сказал OBOZ.UA директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк".

При этом нет никаких иллюзий по поводу самодостаточности нашего валютного рынка или длительного укрепления гривны. Девальвационные настроения никуда не деваются.

"Глобально есть значительный дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты. Это традиционно для Украины и, к сожалению, эта тенденция существенно ухудшилась с началом полномасштабного вторжения. Конечно, НБУ сглаживает резкие курсовые колебания благодаря валютным интервенциям, однако вообще на текущий момент девальвационные ожидания bank BNP Paribas Group Александр Дуда.

Напомним, что в этом году Украина начала с официальным курсом 42,03 грн/$, поэтому за три года гривна девальвировала по отношению к доллару на 54%, несмотря на смену руководства Нацбанка и временные укрепления нацвалюты:

1 января 2022 года – 27,3 грн/$;

1 января 2023 года – 36,6 грн/$;

1 января 2024 года – 38,0 грн/$;

1 января 2025 года – 42,03 грн/$.

Но пик девальвации украинской валюты пришелся на первый месяц этого года, а максимальный официальный курс достигал 42,2825 грн/$ 12 января, хотя межбанк в те времена доходил до 42,4 грн/$, а наличный курс переваливал за 43 грн/$.

Это при том, что Национальный банк оставался ключевым игроком межбанка и ежедневно заливал его долларом из своих золотовалютных резервов (ЗВР), которые наполнялись и продолжают наполняться исключительно за счет международной финансовой помощи – в основном в форме кредитов и меньше в грантовой (в условиях тотального спада отечественного экспорта). На 1 февраля 2025 года их размер сократился на 1,8% (по сравнению с январем) и составил $43 млрд.

Пик валютных продаж НБУ пришелся на декабрь 2024 года, когда из резерва было израсходовано $5,3 млрд – самый большой показатель не только за годы войны, но и за всю историю нашего финансового рынка. За весь прошлый год израсходовали вообще $35,2 млрд, то есть 82% текущего размера ЗВР. Уже в январе-2025 объем нацбанковских продаж доллара сократился до 3,8 млрд/мес, благодаря уменьшению спроса на американскую валюту, который позволил укрепить гривну на время.

Почему подешевел доллар?

Важный вопрос – благодаря чему просел курс доллара? Но единственной причины нет, специалисты выделяют несколько факторов. "Текущая динамика курса имела в большинстве своем сезонный характер, усиленный дополнительными факторами. В частности, увеличение активности экспортеров после затишья сезона в начале года, исчерпание накопленных в рождественский сезон гривневых запасов импортеров, а в последние дни января тенденцию усилила продажа валюты экспортеров для уплаты месячных налогов", – пояснил OBOZ.UA Александр Печерицын.

Остальные банкиры также настаивают на сезонности. "Укрепление гривны снижением деловой активности импортеров на новогодние праздники и сокращением расходов из госбюджета. Об этом свидетельствует уменьшение объемов валютных интервенций НБУ с $1 млрд в первую неделю января до $0,6 млрд в последнюю. В целом в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года объем валютных интервенций регулятора снизился где-то на треть – до $3,8 млрд", – сказал Сергей Кучерявый.

Александр Дуда отметил, что укрепление гривны со второй половины января – это корректировка валютного рынка, который до этого стремительно вырос.

"Рост курса был в основном вызван значительными бюджетными расходами, которые осуществило правительство в конце прошлого года. Часть этих расходов попала на валютный рынок и это существенно увеличило спрос на иностранную валюту и, соответственно, давило на курс. После того, как эта излишняя гривневая ликвидность была "освоена", спрос на валюту," спрос на валюту.

Среди других факторов также называют военно-политические и поднятие Нацбанком с 24 января его ставки с 13,5 до 14,5% годовых. "Увеличение учетной ставки Нацбанком и ответные действия регулятора на валютном рынке усилили тенденцию к сокращению дефицита валюты. Мы также не исключаем, что определенные положительные геополитические сигналы о возможности мирных переговоров могли по крайней мере резко снизить краткосрочные девальвационные опасения, что сильно снизило спекулятивный спрос на валюту", – считает Александр Печерицын.

Что будет играть на подорожание доллара?

Ни один из опрошенных экспертов не заметил увеличения валютного спроса населения при удешевлении доллара. Это давно стало странным правилом для наших людей: они скупают инвалюту на рост курса, а не на его падение. Хотя в этом нет финансовой логики.

Тенденции по росту спроса на валюту не видим. Объемы покупки и продажи валюты со стороны населения обычны", — подчеркнул Александр Дуда из Ukrsibbank BNP Paribas.

При этом курсовое движение ожидается в ближайшее время. Как из-за экспортных поставок, так и из-за политических ожиданий мирных переговоров.

"Определенная коррекция курса уже может быть на горизонте этой недели. К этому можно добавить ухудшение погодных условий, что может уменьшить экспортные потоки на время. Однако, если появятся дополнительные положительные геополитические сигналы (в частности после Мюнхенской конференции безопасности), курс может еще немного скорректироваться вниз, но не сильно, поскольку режим управляемой гибкости предполагает устранение Нацбанком резких колебаний в любую сторону", – отметил Александр Печерицын.

В то же время финансисты продолжат следить за гривневыми потоками и общими настроениями клиентов. "Предусматривать курсовые колебания очень сложно – валютный рынок очень многофакторная модель. Поэтому покупают валюту тогда, когда у нее есть потребность, или для сохранения капитала от девальвации, но в любом случае, когда есть на что покупать (то есть свободная гривна). Ждать лучшего курса – это одна из возможных стратегий, но она может себя не оправдать, особенно в условиях войны, поскольку никто не видит будущего", – убежден Александр Дуда.

Другие важные факторы: наполненность складов, подготовка аграриев к посевной, военные закупки. "Укрепление гривни будет зависеть от возобновления деловой активности импортеров и активизации агро экспортеров для подготовки к посевной. Дополнительными факторами, которые могут влиять на валютный рынок, являются объем бюджетных расходов (в том числе военных расходов) и международная финансовая помощь партнеров", – подтвердил Сергей Кучерявый.