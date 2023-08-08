Украинские банки переписали курс доллара: что происходит на валютном рынке

В начале августа гривня укрепилась по отношению к доллару США. В частности за прошедшую неделю (31 июля-6 августа) стоимость наличной гривни в системно важных банках усилилась примерно на 0,5% – до 36,8-37,6 грн/доллар.

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Об этом рассказали аналитики финансовой группы ICU. Они отметили: в настоящее время валютный рынок постепенно стабилизируется, "возвращаясь к состоянию середины июля".

Впрочем, признается, скорость этого процесса замедляет ряд факторов. В частности:

"аграрный сектор находится под постоянным влиянием риска разрушения инфраструктуры для экспорта зерна";

наличный рынок все еще остается под влиянием психологических спекулятивных факторов, мешающих курсу вернуться на уровень середины июля.

"Население все еще покупает больше валюты, чем продает. Но постепенно этот дисбаланс уменьшается, и вскоре он может сместиться снова в пользу продаж", – отметили аналитики.

Что буде осенью

Ранее начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZREVATEL, что август может стать последним месяцем курсового затишья. Он объяснил: осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс валют. В частности, уже в сентябре–начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют".

"До сентября глобальные изменения вряд ли возможны. Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал банкир.

Какой курс сегодня

Утром же 8 августа украинские банки переписали наличный курс доллара – правда, только в покупке, выставив его на уровне 36,99 грн, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. В продаже изменений не произошло – 37,55 грн.

На черном рынке курс определили на уровне 37,33/37,4 грн (в покупке/в продаже). Это на 3 коп. дороже в покупке, чем днем ранее. В продаже стоимость валюты не изменилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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