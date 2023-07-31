Банки определились с курсом доллара на август: чего ожидать украинцам

В начале августа на валютном рынке Украины будут сохранятся тренды, сформированные еще во второй половине июня. Соответственно, резких изменений наличного курса доллара в какую-либо сторону ожидать не следует. По прогнозам, стоимость американской валюты на протяжении всего этого месяца будет составлять 37-38 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: текущие курсовые колебания же будут незначительными и составят 10-30 копеек.

"Общая ситуация на валютном рынке в августе будет достаточно спокойной. И очень похожей на июльскую: наличный курс будет находиться в рамках 37-38 грн", – отметил Лесовой.

Последний месяц затишья

В то же время, заметил он, осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс валют. В частности, уже в сентябре-начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют".

"До сентября глобальные изменения вряд ли возможны. Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время, рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – объяснил банкир.

Какой курс доллара сегодня

По состоянию на утро 31 июля банки выставили наличный курс доллара на уровне 37,05/37,8 грн (в покупке/в продаже). Дороже всего американскую валюту покупали:

Креди Агриколь Банк – 37,3 грн;

ПУМБ – 37,25 грн.

Они же выставили самый высокий курс в продаже выставили. Так:

Креди Агриколь Банк – 38,3 грн;

ПУМБ – 38 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ же ранее заявили, что могут отменить фиксированный курс доллара еще до окончания войны. Однако для этого нужно выполнение ряда условий.

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