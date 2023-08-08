Банки выставили новый курс доллара: сколько стоит валюта

Украинские банки переписали наличный курс доллара. Правда, только в покупке – утром 8 августа его выставили на уровне 36,99 грн, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. В продаже изменений не произошло – 37,55 грн.

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Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставил Укрэксимбанк – 37 грн. Среди лидеров также:

Укрсиббанк – 36,95 грн;

Ощадбанк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк – 36,8 грн.

Дешевле всего американскую валюту покупает Универсал Банк – 36,2 грн. А кроме того, OTP Bank – 36,5 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 37,9 грн. За ним идут:

Укрэксимбанк – 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,75 грн;

Райффайзен Банк – 37,7 грн.

Самый низкий курс у OTP Bank, 37,3 грн. А также у ПриватБанка – 37,35 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс определили на уровне 37,33/37,4 грн (в покупке/в продаже). Это на 3 коп. дороже в покупке, чем днем ранее. В продаже стоимость валюты не изменилась.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что буде осенью

Ранее начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZREVATEL, что август может стать последним месяцем курсового затишья. Он объяснил: осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс валют. В частности, уже в сентябре–начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют".

"До сентября глобальные изменения вряд ли возможны. Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по крайней мере, до середины августа украинцам не стоит ожидать резкого изменения наличного курса доллара. По прогнозам, с 7-го по 13 число он будет находиться в пределах 37-37,5 грн.

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