Украинские банки и обменники готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать через несколько дней

Уже с понедельника в Украине ожидаются заметные изменения наличного курса доллара. Причем, больше это затронет курс покупки, где прогнозируется большое удешевление. Так, по ожиданиям банковского сектора, с 22 по 30 апреля стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-40 грн. В то же время вечером 19 апреля банки выставили ее курс на среднем уровне 39,5/39,99 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,74/40,11 грн.

О курсовых ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: ежедневные курсовые изменения "будут в пределах последних нескольких недель". В частности:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

Разница же между курсами купли и продажи составит до 50-60 коп. в банках. И до 0,6-1 грн в обменниках.

"На фоне малозаметных и отчасти привычных курсовых колебаний, на наличном рынке может активизироваться краткосрочный тренд на увеличение предложения, что может несколько снизить текущие курсы. Однако этот процесс не произойдет внезапно и может растянуться как минимум на 7-10 дней. Другие характеристики валютного рынка останутся "изменчивыми" и не будут выбиваться за имеющиеся тренды "живого", но до степени контролируемого рынка", – рассказал Лесовой.

Сколько можно покупать долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла об:

остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между куплей-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинский бизнес ожидает незначительную девальвацию гривни в следующие 12 месяцев. Согласно опросу НБУ, бизнес считает, что в течение следующего года курс нацвалюты к доллару просядет до 40,44 грн. Что, впрочем, позитивнее, чем прогнозы МВФ и Кабмина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!