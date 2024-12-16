Украинские банки готовятся существенно менять курс доллара: сколько будет стоить в ближайшие дни

В украинских банках ожидается значительное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 20 декабря) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2 до 42,2 грн. Вечером же 16 декабря те покупают валюту в среднем по 41,45 грн, а продают по 41,97 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.

Видео дня

О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. По его словам, в обменниках курс ожидается на уровне от 41,5 до 42,1 грн. Вечером же 16 декабря доллар в них стоит в среднем 41,53 грн в покупке и 41,99 грн в продаже. Т.е., как и в банках, ожидается удешевление в покупке и удорожание в продаже.

"Как всегда, оптовые обменные пункты будут готовы "повышаться" по курсу приема на 2-5 копеек. И продавать валюту дешевле на 3-5 копеек, сравнивая с ценниками розничных обменников", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, во второй половине декабря на межбанк начнут поступать дополнительные объемы валюты – однако потребность в ней также будут расти. Поэтому, считает он, "НБУ останется главным продавцом доллара".

При этом, подчеркнул Козырев, на этой неделе на поведение валютного рынка в Украине будут влиять несколько основных факторов. Среди них:

Начало расчетов бизнеса с бюджетом.

"Традиционно он проходит с 15 до 20 числа месяца. Это играет в пользу нацвалюты, поскольку повышенная потребность в гривне для расчетов по налогам и сборам заставляет клиентов-экспортеров активнее продавать валютную выручку на межбанке, а также снижает объемы ресурсов на покупку валюты у импортеров", – объяснил аналитик.

Период активных расчетов Госказначейства с поставщиками товаров и услуг для бюджетных структур.

Как рассказал Козырев, обычно после поступлений от бизнеса налогов и сборов государство начинает закрывать свои долги перед компаниями. В зависимости же от возможностей бюджета, этот процесс активизируется с середины декабря или сдвигается ближе к концу года.

"Война внесла свои корректировки в это расписание. Несмотря на значительный дефицит бюджета часть расходов бюджета будет профинансирована довольно оперативно за счет целевого поступления западной финансовой помощи. Это выплеснет большие объемы гривны с казначейских счетов в банковскую систему на счета клиентов, уже начиная с конца этой недели – начала следующей", – подчеркнул Козырев.

Часть этих денег, по его словам, пойдет на дальнейшие расчеты получателей бюджетных средств с иностранными партнерами по итогам года. Что "наоборот увеличит давление на гривню на межбанке и будет работать на повышение курса доллара и евро на торгах".

Действия Нацбанка.

"Дальнейший тренд по курсу, учитывая разнонаправленное влияние двух вышеперечисленных факторов, будет полностью зависеть от действий НБУ на межбанке. Оставаясь главным продавцом доллара на торгах, Нацбанк своими интервенциями, частотой выходов с продажей валюты, их объемами и ценниками будет полностью контролировать и направлять курсовой тренд на межбанке", – рассказал Козырев.

В то же время, считает он, косвенно, Нацбанк надеется, что повышение с 13 декабря учетной ставки до 13,5% годовых несколько снизит давление на гривню на валютном рынке. А также "простимулирует интерес населения и бизнеса к гривневым депозитам".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!