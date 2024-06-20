Украинские банки готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать украинцам через несколько дней

В украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на следующей неделе (24-30 июня) стоимость американской валюты в них будет находиться в рамках 40-41,2 грн.

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В то же время, вечером 20 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,5/40,93 грн/доллар (покупка/продажа). Обменники – 40,44/40,86 грн/доллар.

О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

"На валютном рынке будет наблюдаться периодическое изменение векторов: после периода роста курсов наступит период их понижения и наоборот. Однако предполагаем, что курс не выйдет за пределы 2% недельного колебания. Да и вообще валютный рынок будет находиться в пределах новых коридоров, предполагающих, что курс доллара уже не опустится ниже 40 грн", – объяснил банкир.

При этом он подчеркнул: в целом, ситуация на валютном рынке будет развиваться согласно режиму "управляемой гибкости". То есть в системе "частых, но прогнозируемых и неугрожающих изменений".

Курс будут заметно переписывать

В то же время, до конца 2024 года в Украине ожидается заметно подорожание курса доллара – однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

Как рассказал руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко, в условиях полномасштабной войны, а также "увеличения импорта, усиления мобилизации" нынешний курс гораздо ниже, "чем можно было бы ожидать". В то же время, признал он, ныне на повышение курса доллара также влияют другие факторы. В частности:

негативные ожидания украинцев относительно энергетической ситуации и роста тарифа на свет;

сезонное уменьшение экспорта сельхозпродукции.

"Кроме того, в конце года в США состоятся президентские выборы, также влияющие на курс доллара. От них ведь зависят и объемы военной помощи для Украины и поступления валюты. Но к концу 2024 года доллар не должен пересечь отметку в 42 грн", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

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