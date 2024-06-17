Курс будут заметно переписывать: сколько будет стоить доллар в Украине

До конца 2024 года в Украине ожидается заметно подорожание курса доллара – однако не катастрофическое. По прогнозам, стоимость американской валюты не превысит 42 грн/доллар.

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Об этом рассказал руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко. Он напомнил: в условиях полномасштабной войны, а также "увеличения импорта, усиления мобилизации" нынешний курс гораздо ниже, "чем можно было бы ожидать".

В то же время, признал Потапенко, ныне на повышение курса доллара также влияют другие факторы. В частности:

негативные ожидания украинцев относительно энергетической ситуации и роста тарифа на свет;

сезонное уменьшение экспорта сельхозпродукции.

"Кроме того, в конце года в США состоятся президентские выборы, также влияющие на курс доллара. От них ведь зависят и объемы военной помощи для Украины и поступления валюты. Но к концу 2024 года доллар не должен пересечь отметку в 42 грн", – констатировал эксперт.

Какой курс сейчас

Вечером же 17 июня украинские банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 40,55/41,05 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дороже в покупке, чем в полдень этого же дня, и осталось на том же уровне в продаже.

Обменники определили стоимость валюты в средние 40,6/40,99 грн (покупка/продажа). Что:

на 3 коп. дешевле в продаже;

осталось на том же уровне в покупке.

Нацбанк же на 18 июня определил официальный курс доллара в 40,65 грн. Что соответствует текущему показателю.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, с 17 по 23 июня банки и обменники Украины готовятся заметно переписывать курс наличного доллара. По прогнозу, в это время стоимость валюты в них будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар.

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