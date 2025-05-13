Украина завершила подготовку для запуска Американско-Украинского фонда восстановления, – Свириденко

На данный момент Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления. Во вторник, 13 мая, была передана соответствующая нота временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

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Это сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко, о чем она сообщила в Facebook. По ее словам, сейчас можно уверенно говорить, что нашей переговорной команде удалось выполнить задачу, которую поставил президент Владимир Зеленский.

Украина имеет равноправное соглашение, направленное на будущее. Этот документ уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Соединенными Штатами Америки управление и инвестирование.

Кроме того, в соглашении нет положений о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину, подчеркнула Свириденко.

"Это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям", – написала министр.

Инвестиционный фонд восстановления Украины будет иметь сбалансированную систему управления с равным представительством украинской и американской сторон. Все критические решения будут приниматься только единогласно, сообщили "Укринформу" в Министерстве экономики Украины.

В руководство Фонда войдут шесть менеджеров – по три от обеих стран. Они будут входить в Управляющий совет Фонда и в различные комитеты.

В структуре Фонда будут действовать четыре комитета: операционного управления и аудиторский, где представительство будет паритетным (два на два), комитет поиска проектов с преимуществом украинской стороны и комитет инвестиционных решений, где будет большинство представителей США.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал историческое соглашение с США о сотрудничестве в сфере недр и создании инвестиционного фонда. Перед этим его ратифицировали в украинском парламенте.

Документ не требует изменений Конституции и предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США. В будущем Украина и США подпишут еще два договора – о технических аспектах реализации сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о недрах между Украиной и США. Пока что документ приняли только в первом чтении (за основу). Он призван урегулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в будущий совместный с США Фонд восстановления.

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