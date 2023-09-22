Украина запускает новый зерновой коридор? Уже второе судно вышло из порта в Одесской области, еще три идут на загрузку

Из порта Черноморск в Одесской области под флагом Палау вышло судно AROYAT с 17,6 тыс тонн украинской пшеницы на борту. Она предназначена для Египта. Это уже 2 корабль, который воспользовалося временным коридором для гражданских судов на вход в порт. В то же время, под загрузку в Украину идут еще 3 корабля.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил: в составе экипажа AROYAT – граждане ряда стран. В частности:

Египта;

Турции;

Азербайджана;

Бельгии;

Албании.

"Судно AROYAT (флаг Палау) из 17,6 тыс. тонн украинской пшеницы для Египта вышло из порта Черноморск. Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в порт с целью экспорта агропродукции", – говорится в сообщении.

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Будет новый зерновой коридор?

В то же время, рассказал министр, три новых судна – балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA – подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и двигаются в направлении портов Пивденный и Черноморск. Там они будут загружены украинскими:

агропродукцией;

железной рудой.

Cуда отправятся в направлении ряда стран. В частности:

Китая;

Египта;

Испании.

Ранее же из порта Черноморск вышло судно RESILIENT AFRICA с 3 тыс. тонн пшеницы на борту. Оно стало первім из 2-х судов, зашедших в порт на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов.

Тем временем, в Правительственном портале сообщили, что несмотря на выход России из зернового соглашения, гражданские суда намерены продолжать экспортировать украинское зерно. Для этого будет использоваться временный коридор в порты.

"Балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под погрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: решение было принято после использования этого временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из украинских портов. В частности:

Одессы;

Черноморска;

Южного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время президент Совета по внешнеэкономическим связям Турции Рушен Четин считает, что альтернативные пути экспорта зерна и другого продовольствия из Украины не смогут заменить зерновой коридор в Черном море. А потому зерновое соглашение необходимо возобновить в кратчайшие сроки.

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