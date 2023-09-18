Игнорируют и не боятся Путина: гражданские корабли будут продолжать экспортировать украинское зерно по морю

Несмотря на выход России из зернового соглашения, гражданские суда намерены продолжать экспортировать украинское зерно. Для этого будет использоваться временный коридор в порты. В настоящее время уже 2 суда подтвердили готовность пройти по нему для загрузки.

Об этом сообщает Правительственный портал. Отмечается: суда зайдут в порт Черноморск.

"Балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под погрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: решение было принято после использования этого временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из украинских портов. В частности:

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Одессы;

Черноморска;

"Пивденного".

"Ранее установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор использовался для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. Так, с 15 августа временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровозы JOSEPH SCHULTE, балкеры PRIMUS, ANNA-THERESA, OCEAN COURTESY и PUMA", – рассказали на Правительственном портале.

Турция хочет возобновления действия зерновой сделки

В то же время президент Совета по внешнеэкономическим связям Турции Рушен Четин считает, что альтернативные пути экспорта зерна и другого продовольствия из Украины не смогут заменить зерновой коридор в Черном море. А потому зерновое соглашение необходимо возобновить в кратчайшие сроки.

По его словам, сейчас торговые суда сосредоточены возле дунайских портов – Измаила, Рени и Килии. Трафик очень плотный, но из указанных портов невозможно направить крупные корабли в Африку и Китай, которые наиболее нуждаются в продовольствии.

"Поскольку это речные порты, в них не могут заходить крупные суда, потому что в них глубина до определенных метров. Срочно нужно снова достичь соглашения по зерновому коридору", – сказал Четин.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истекал 15 сентября. Его заменят ограничения, с помощью которых вывозимые из Украины объемы агропродукции, будут четко контролироваться. Разработать такие меры для себя должна сама Украина.

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