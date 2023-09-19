Зерновой коридор без России? Первый корабль с зерном вышел из порта в Одесской области

Из украинского порта Черноморск в Одесской области вышло судно RESILIENT AFRICA с 3 тыс. тонн пшеницы на борту. Это первое из 2-х судов, зашедших в порт на прошлой неделе по установленному ВМС ВСУ временному коридору для гражданских судов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он отметил: в настоящее время судно двигается в направлении Босфора.

"Второе судно находится в порту под загрузкой украинской пшеницы для Египта. Суда находятся под флагами Либерии и Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", – говорится в сообщении.

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Ранее в Правительственном портале сообщили, что несмотря на выход России из зернового соглашения, гражданские суда намерены продолжать экспортировать украинское зерно. Для этого будет использоваться временный коридор в порты.

"Балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под погрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: решение было принято после использования этого временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из украинских портов. В частности:

Одессы;

Черноморска;

Южного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время президент Совета по внешнеэкономическим связям Турции Рушен Четин считает, что альтернативные пути экспорта зерна и другого продовольствия из Украины не смогут заменить зерновой коридор в Черном море. А потому зерновое соглашение необходимо возобновить в кратчайшие сроки.

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