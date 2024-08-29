Украина закручивает гайки отмыванию денег: в комитете Рады приняли соответствующее решение
В Украине готовятся изменения в законодательстве, которые усилит борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности, замораживанием активов подсанкционных лиц. Также Кабмин получит право определять страны, не выполняющие международные стандарты по борьбе с финансовыми преступлениями.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект №10072, имеющий целью адаптацию украинского законодательства к стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Законопроект направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Это важно не только для защиты внутренних экономических интересов Украины, но и для укрепления территориальной целостности и финансовой системы в условиях угроз, возникающих в результате российской агрессии.
Основные положения законопроекта
Законопроект №10072 предлагает внести несколько ключевых изменений, призванных усилить борьбу с финансовыми преступлениями. А именно:
- замораживание активов подсанкционных лиц;
Все граждане Украины, а также физические и юридические лица, действующие на территории Украины, обязаны замораживать средства или другие активы лиц, включенных в Список лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции. Это касается не только активов, непосредственно связанных с террористической деятельностью, но и всех активов, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц.
- расширение перечня подсанкционных активов;
Изменения включают все средства или активы, находящиеся в собственности подсанкционных лиц или организаций, независимо от того, связаны ли они с конкретным террористическим актом или распространением оружия массового поражения. Это включает средства, находящиеся в полной или общей собственности, а также под прямым или косвенным контролем подсанкционных лиц или организаций.
- запрет на финансовые операции;
Гражданам Украины и любым физическим или юридическим лицам запрещается предоставлять какие-либо средства, активы, экономические ресурсы или финансовые услуги лицам, включенным в Перечень лиц, связанных с террористической деятельностью или подпадающих под международные санкции.
- формирование перечня государств, не выполняющих рекомендации FATF.
Кабинет Министров Украины получит право формировать Список государств или юрисдикций, которые ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных организаций по борьбе с отмыванием доходов или финансированием терроризма. Это позволит Украине более эффективно контролировать финансовые потоки и минимизировать риски, связанные с нелегальными финансовыми операциями.
Что это значит для Украины?
Принятие этого законопроекта значительно укрепит позицию Украины на международной арене в контексте борьбы с финансовыми преступлениями. Это не только повысит уровень защиты национальных интересов, но и поможет Украине соответствовать международным стандартам, что важно для дальнейшей интеграции в европейские структуры и усиления сотрудничества с международными партнерами.
Даниил Гетманцев, комментируя нововведения, отметил, что этот шаг важен для обеспечения экономической стабильности и национальной безопасности в условиях продолжающейся агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что изменения в законодательстве помогут более эффективно противодействовать финансированию терроризма и другим угрозам, которые ставят под удар суверенитет и безопасность Украины.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с октября введут ограничения на p2p-переводы между карточками физических лиц, установив лимит в 150 тысяч гривен в месяц. Однако есть исключения, в частности, для переводов по IBAN, переводов между собственными счетами в одном банке, официально зарегистрированных волонтеров и граждан с высокими официальными доходами, которые могут подтвердить свои доходы.
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