Украина закручивает гайки отмыванию денег: в комитете Рады приняли соответствующее решение

В Украине готовятся изменения в законодательстве, которые усилит борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности, замораживанием активов подсанкционных лиц. Также Кабмин получит право определять страны, не выполняющие международные стандарты по борьбе с финансовыми преступлениями.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект №10072, имеющий целью адаптацию украинского законодательства к стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Законопроект направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Это важно не только для защиты внутренних экономических интересов Украины, но и для укрепления территориальной целостности и финансовой системы в условиях угроз, возникающих в результате российской агрессии.

Основные положения законопроекта

Законопроект №10072 предлагает внести несколько ключевых изменений, призванных усилить борьбу с финансовыми преступлениями. А именно:

замораживание активов подсанкционных лиц;

Все граждане Украины, а также физические и юридические лица, действующие на территории Украины, обязаны замораживать средства или другие активы лиц, включенных в Список лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции. Это касается не только активов, непосредственно связанных с террористической деятельностью, но и всех активов, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц.

расширение перечня подсанкционных активов;

Изменения включают все средства или активы, находящиеся в собственности подсанкционных лиц или организаций, независимо от того, связаны ли они с конкретным террористическим актом или распространением оружия массового поражения. Это включает средства, находящиеся в полной или общей собственности, а также под прямым или косвенным контролем подсанкционных лиц или организаций.

запрет на финансовые операции;

Гражданам Украины и любым физическим или юридическим лицам запрещается предоставлять какие-либо средства, активы, экономические ресурсы или финансовые услуги лицам, включенным в Перечень лиц, связанных с террористической деятельностью или подпадающих под международные санкции.

формирование перечня государств, не выполняющих рекомендации FATF.

Кабинет Министров Украины получит право формировать Список государств или юрисдикций, которые ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных организаций по борьбе с отмыванием доходов или финансированием терроризма. Это позволит Украине более эффективно контролировать финансовые потоки и минимизировать риски, связанные с нелегальными финансовыми операциями.

Что это значит для Украины?

Принятие этого законопроекта значительно укрепит позицию Украины на международной арене в контексте борьбы с финансовыми преступлениями. Это не только повысит уровень защиты национальных интересов, но и поможет Украине соответствовать международным стандартам, что важно для дальнейшей интеграции в европейские структуры и усиления сотрудничества с международными партнерами.

Даниил Гетманцев, комментируя нововведения, отметил, что этот шаг важен для обеспечения экономической стабильности и национальной безопасности в условиях продолжающейся агрессии со стороны России. Он подчеркнул, что изменения в законодательстве помогут более эффективно противодействовать финансированию терроризма и другим угрозам, которые ставят под удар суверенитет и безопасность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с октября введут ограничения на p2p-переводы между карточками физических лиц, установив лимит в 150 тысяч гривен в месяц. Однако есть исключения, в частности, для переводов по IBAN, переводов между собственными счетами в одном банке, официально зарегистрированных волонтеров и граждан с высокими официальными доходами, которые могут подтвердить свои доходы.

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