Ограничения на карточные переводы: как их законно обходить и какие исключения существуют

В Украине ввели ограничения на p2p- переводы между карточками физических лиц, установив лимит в 150 тысяч гривен в месяц. Однако есть исключения, в частности, для переводов по IBAN, переводов между собственными счетами в одном банке, официально зарегистрированных волонтеров и граждан с высокими официальными доходами, которые могут подтвердить свои доходы.

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Об этом мышит Минфин. На этой неделе Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новые ограничения на денежные переводы между карточками физических лиц (p2p-платежи), которые вступят в силу с 1 октября 2024 года.

Нововведения предусматривают лимит в 150 тысяч гривен в месяц для одного человека в одном банке. Однако есть исключения для определенных категорий граждан, которые позволят избежать этого ограничения. Исключения такие:

перечисление по номерам счетов (IBAN);

Переводы, которые осуществляются не по номеру карты (16 цифр), а по международному номеру банковского счета (IBAN), не подлежат ограничениям в 150 тысяч гривен. Это означает, что граждане могут осуществлять транзакции на любую сумму, если они используют IBAN, а не номер карты. Важно помнить, что если перевод осуществляется с IBAN на номер карты, такая транзакция будет включена в лимит.

переводы между собственными счетами;

Если гражданин переводит деньги между своими счетами в одном банке, эти транзакции не учитываются в установленный лимит. Это правило действует только в пределах одного банка, где банк может идентифицировать владельца счета как одно и то же лицо. В случае переводов между счетами в разных банках лимит в 150 тысяч гривен будет применен.

официально зарегистрированные волонтеры;

Официально зарегистрированные волонтеры могут проводить денежные переводы без ограничений. Это касается донатов, которые поступают на счета таких волонтеров. Следовательно, общественные деятели, занимающиеся волонтерством, смогут продолжать свою деятельность без риска блокирования счетов.

граждане с высокими официальными доходами;

Люди, которые могут подтвердить свои доходы, превышающие 150 тысяч гривен в месяц, смогут проводить p2p-платежи на сумму, равную их доходу. Для этого необходимо предоставить банку соответствующие документы, например справку о доходах или налоговой декларации.

Дополнительные ограничения для зарубежных переводов

Отдельно установлен лимит для переводов с украинских карточек на иностранные счета. Эти операции ограничены суммой, эквивалентной 100 тысяч гривен в месяц. Это ограничение действует независимо от того, где физически находится владелец счета – в Украине или за границей. Для тех, кто активно пользуется p2p-переводами и хочет избежать ограничений, есть несколько вариантов:

открыть несколько счетов в разных банках: это позволит распределить переводы между разными учреждениями, избегая превышения лимита в одном банке;

это позволит распределить переводы между разными учреждениями, избегая превышения лимита в одном банке; перейти на переводы по IBAN: такие транзакции не подлежат ограничениям, и их можно совершать на большие суммы;

такие транзакции не подлежат ограничениям, и их можно совершать на большие суммы; использовать наличные деньги для крупных платежей, что позволит избежать ограничений и контроля со стороны банков.

Национальный банк Украины вводит эти ограничения в целях борьбы с незаконными финансовыми операциями и злоупотреблениями в сфере p2p-платежей. Однако влияние этих мер на обычных граждан и бизнес пока остается открытым вопросом. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как банки и пользователи адаптируются к новым правилам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ограничение карточных переводов усложнит деятельность теневой экономики, но также может создать неудобства для легальных пользователей. Волонтеры, предприниматели, активно пользующиеся переводами P2P, могут столкнуться с необходимостью дополнительного подтверждения легальности своих средств.

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