Украина вдвое больше экспорта увеличила импорт товаров: что и откуда массово везут

За январь-май 2026 года Украина импортировала товаров более чем вдвое больше, чем экспортировала, что свидетельствует о значительном дисбалансе внешней торговли. Основу импорта составляют машины, энергоносители и химическая продукция, тогда как экспорт преимущественно держится на аграрном секторе и сырьевых товарах.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Из общего объема импортируемых товаров налогооблагаемая часть составила $27,8 млрд, или 69% от всего ввоза. Средняя налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта составила $0,56.

Основными драйверами импорта остаются промышленные товары, энергоносители и химическая продукция, которые формируют основу экономических потребностей страны. Крупнейшим торговым партнером Украины в сфере импорта остается Китай – $11,1 млрд за пять месяцев. Далее следуют:

Польша – $3,9 млрд;

Турция – $2,7 млрд.

Отмечается, что страны обеспечивают значительную часть поставок промышленной продукции, оборудования и товаров массового потребления. Около 72% всего импорта формируют три ключевые группы товаров:

машины, оборудование и транспорт;

Эта категория является крупнейшей по стоимости – $17 млрд. Она охватывает промышленное оборудование, транспортные средства и технологические решения. При таможенном оформлении этих товаров в бюджет было направлено 95,9 млрд грн, что составляет 27% всех таможенных поступлений.

топливно-энергетические товары;

Импорт энергоносителей достиг $6,4 млрд. В то же время именно эта категория обеспечила наибольшие бюджетные поступления – 126,2 млрд грн, или 35% от общего объема таможенных платежей. Это свидетельствует о критической зависимости экономики от энергетического импорта.

продукция химической промышленности.

Объем импорта химической продукции составил $5,7 млрд. В бюджет из этой категории поступило 47,2 млрд грн (13% таможенных поступлений).

Украинский экспорт традиционно остается более узко структурированным и в значительной степени зависит от сырьевых и аграрных товаров. Крупнейшим импортером украинской продукции стала Польша – $2 млрд. Далее в рейтинге – Турция – $1,5 млрд и Италия – $1,1 млрд. В тройку наиболее экспортируемых групп товаров вошли:

продовольственные товары – $10,6 млрд;

металлы и изделия из них – $1,7 млрд;

машины, оборудование и транспорт – $1,5 млрд.

Наибольший доход украинской экономике традиционно обеспечивает аграрный сектор, который остается ключевым драйвером экспорта. Отдельно отмечается, что за январь-май 2026 года в государственный бюджет поступило 744,3 млн грн от таможенного оформления экспортных товаров, подлежащих вывозной пошлине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские ВПК-компании смогут импортировать иностранные компоненты по упрощенной процедуре. Изменения касаются этапа таможенного оформления.

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